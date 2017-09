Marina Ruy Barbosa sobre vida de casada: "Acho que não vai mudar muita coisa"

Tamanho do Texto: +A -A

Falta menos de um mês para que Marina Ruy Barbosa oficialize a união com o piloto Xande Negrão. Apesar disso, a atriz acredita que pouca coisa mudará em sua vida. É que, de acordo com ela, por ter rodado dois filmes em São Paulo nesse ano, ela já levou vida de casada. "Eu ainda moro com os meus pais. Este ano eu fiquei dividida. A gente já tem uma vida de casados, um relacionamento muito estável. Ele trabalha muito, eu trabalho muito, a gente se apoia, nós somos muito parceiros. Ele entende bem o meu trabalho, é uma pessoa muito leve e que me deixa equilibrada. Me traz uma serenidade. Então eu acho que não vai mudar muito. Só vai mudar porque agora eu vou usar aliança", analisou.

Marina e Xande casarão no mês que vem

A atriz revelou que a cerimônia será bem diferente do que planejava quando mais nova. "Eu tinha o sonho de casar de véu e grinalda na igreja, mas era um pensamento diferente do que eu tenho hoje. Eu era muito nova e a pessoa com quem você está também te transforma de alguma forma, então você muda um pouco também", disse ela, que não está nervosa para o grande dia. "Eu estou uma noiva bem calma. Eu achei que eu fosse ficar mais nervosa. Acho que não estou tendo tempo. Eu penso: 'Ai, tem preparação para a novela, tem viagem de trabalho para não sei onde...' Aí eu não tenho tempo de pensar nisso. O dia está chegando e eu estou indo por etapas", afirmou.