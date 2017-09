Marília Mendonça posa de lingerie e fala sobre o mercado "plus size"

Tamanho do Texto: +A -A

Marília Mendonça é um símbolo do sertanejo. Em suas músicas, não falta um conselho de amiga para quem termina um relacionamento ou quem precisa de uma dica para valorizar ainda mais a autoestima. A cantora posou de lingerie e provou que é possível ser linda e fugir do padrão de beleza, ao mesmo tempo. Enquadrada no modelo ‘plus size’, a artista representou milhares de brasileiras que possuem um corpo recheado de curvas e, muitas vezes, não conseguem achar roupas adequadas ao manequim. “A gente é plus em tudo. Na alegria, no charme, na beleza. A gente é maravilhosa. Por isso, seja fiel a você e se ame do jeitinho que você é. Muitas lojas esquecem que nós também precisamos nos sentir confortáveis e sensuais”, defende. O ensaio foi feito para a coleção Melodia da grife Nayane Rodrigues Lingerie.

Ela aposta em exercícios e dietas na busca de uma melhora na saúde, aproveitando a brecha na agenda de shows e entrevistas para correr e fazer musculação. “Senti necessidade de fazer isso não só por mim, mas pelo público. Para eu me dar melhor nos shows, para ter mais fôlego. Graças a Deus tem dado certo”, afirmou a cantora em entrevista recente para o jornal "Extra". No início do ano, Marília se submeteu a uma cirurgia para perder peso, mas não se adaptou precisando reverter o quadro e retirar o balão gástrico.

A goiana de 22 anos está totalmente solteira e focada na carreira depois do término do noivado com o produtor Yugnir Ângelo, no mês passado.