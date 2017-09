Juliana Paes posa nua e afirma estar na melhor fase: "Tenho domínio do meu corpo"

Tamanho do Texto: +A -A

Lá se vão 13 anos após a primeira vez que Juliana Paes posou nua, na revista "Playboy". Agora, aos 38 anos e no auge do sex appealcomo sua Bibi Perigosa, em "A força do querer", e voltando ao carnaval carioca como rainha de bateria da Grande Rio, a atriz tirou novamente a roupa para um ensaio sensual no caderno "Ela", do jornal "O Globo", como forma de coroar o momento. "Eu nunca tive pudor com o corpo. Sempre lidei com ele de uma maneira natural, é uma ferramenta do meu trabalho. Há um caminho enorme entre a minha intenção e o pensamento do outro. Mas não estou preocupada com o que vão pensar", revelou ela, que lembrou de seu primeiro ensaio nu. "Não acho que aquela tenha sido a minha fase mais bonita".

Juliana Paes

A boa forma de sempre, de acordo com Juliana, é herança de família. "A genética me foi favorável, mas quando fiz a 'Playboy' eu não malhava. Hoje eu trabalho meu corpo, tive os meninos, precisei correr atrás", disse ela, que é mãe de Pedro, de 6 anos, e Antonio, 4, do casamento com o empresário Carlos Eduardo Baptista, com quem ela está há 13 anos. "A minha cabeça também está melhor. Posso não ter os seios naturais de antes, mas tenho domínio do meu corpo, o rosto mais relaxado, a maturidade é tudo", analisou ela, que brincou: "Se eu tivesse essa cabeça lá no início, ia ficar puxado para as outras, né? Mas,sério, eu não tenho aquela beleza clássica. Sou marcante, tenho olhão e bocão. Posso ficar bonita ou feia dependendo da luz. A beleza me abriu algumas portas, mas ela não me sustenta. É labuta mesmo".

Posar nua pela segunda vez teve um gosto especial. "As mulheres posavam nuas para revistas masculinas. Fiz essas fotos para um jornal feminino, para outras mulheres. A minha geração titubeava diante da palavra feminismo. Isso acabou. Eu acredito na causa, reitero os valores do passado e me orgulho de ver minhas colegas batalhando por nós. Essas fotos dizem que o corpo é meu, ser empoderada é ter coragem", disse.