Camila Queiroz sobre casamento com Klebber Toledo: "Vários modelos de vestidos na cabeça"

No ar como Luiza em "Pega pega", Camila Queiroz ainda não teve tempo de pensar no casório com Klebber Toledo, com quem namora desde meados de 2016. Ela, que foi pedida em casamento pelo amado em junho desse ano durante uma festa em família, sabe, porém, que tipo de vestido deseja. "Não temos nada planejado, nem data ainda. Estou gravando muito e só quando tivermos uma data, vamos correr atrás dos detalhes. Mas me imagino uma noiva muito apaixonada. Tenho vários modelos de vestidos na cabeça, mas não quero nada sexy. Sexy não tem nada a ver comigo", disse a atriz, que pretende apostar em um modelo clássico. "E também quero uma cerimônia na natureza. Só que o casamento não é só da noiva e o Klebber vai me ajudar a pensar nos detalhes", revelou, em entrevista à revista "Quem".

Klebber pediu Camila em casamento em junho desse ano

Quando o assunto é morar junto, Camila quer tudo como manda a tradição: só depois do casório. "Acho que não precisa fazer esse 'test drive'. Estamos nos conhecendo cada dia mais. Passamos muitos dias juntos e estamos construindo nossa vidas juntos, mas com cada coisa no seu tempo", afirmou ela, que deu detalhes sobre a personalidade do casal. "O Klebber é organizadinho e eu sou a bagunceira. Não tenho as manias que ele tem. Não tem briga não. Cada um tem seu espaço e vive bem. Além disso, ele me ajuda super. Fiquei até mais organizada", garantiu.

Ela, que não está escalada para outra trama após o fim de "Pega pega", afirmou que não faz questão de tirar férias. "Por enquanto não tenho nada certo para o ano que vem, não sei ainda se vou ter folga ou se vou emendar com outro trabalho. Trabalho é bom e não reclamo, ainda mais nesse tempo de crise. Quanto mais vier, amém e obrigada", disse.