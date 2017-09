Bruno Gagliasso viverá personagem transsexual em filme

Tamanho do Texto: +A -A

Com o sucesso da trama de Ivana em "A força do querer", cada vez mais o drama dos transsexuais vem sendo abordado de forma consciente. Agora, é Bruno Gagliasso quem vai falar sobre o assunto. O ator comprou os direitos de um livro do tema e está produzindo um longa. "Tenho muita vontade de falar sobre os transexuais. É o que eu quero e vou fazer um. Tenho um projeto bacana para fazer no cinema. Acabei de comprar os direitos", revelou, em entrevista para Leda Nagle em seu canal no Youtube. "É um mundo que me fascina muito. Estou pesquisando isso há dois anos e só agora comprei e escolhi o diretor", disse ele, que não deu detalhes sobre a obra.

Vale ressaltar que o ator quase interpretou um personagem trans em "Supermax", mas acabou deixando o elenco por incompatibilidade de agenda.

Bruno Gagliasso

Bruno contou que gosta de usar sua visibilidade como ator para discutir questões da sociedade. "Eu me descobri ator quando descobri que podia fazer a diferença na vida das pessoas. Até 'Celebridade', eu sempre deixei a onda me levar. Mas ali eu descobri que queria fazer a diferença na vida das pessoas", disse ele. "Não encaro a função de ator como puro entretenimento. Para mim, ser ator é poder fazer a diferença na minha vida e na vida dos outros. Se eu posso fazer a sociedade abrir os olhos para determinado assunto, por que eu vou querer fazê-los apenas rir? Fazer rir é importante, mas mudar através de uma discussão é tão importante quanto ou mais. Eu gosto disso", explicou.

Isso não é motivo para Bruno não fazer comédia, mas ele quer ir além. "Amo comédia, mas, de fato, amo ser ator para poder falar de política, de esquizofrenia, sobre psicopatia, homossexualismo. É o que me move. Se amanhã você me falar: 'Bruno, você vai fazer só comédia e entretenimento', eu deixo de ser ator. Eu gosto de problematizar", disse.