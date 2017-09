Aos 45 anos, Ivete Sangalo anuncia gravidez de gêmeos

Tamanho do Texto: +A -A

Depois de Beyoncé, outra diva da música se prepara para receber gêmeos - agora é a nossa brasileiríssima Ivete Sangalo que anunciou, nessa terça-feira, 12, que está esperando dois bebês. “Gente! Não sei porque essa calça não fecha? Hahahaha! Ela tá grávida! Eu, meu amor Daniel Cady e nosso amado filho estamos muito felizes com essa linda notícia. Deus é muito maravilhoso, e a ele agradeço mais essa graça! A todos que torcem por essa cantorinha o meu doce beijo de amor e alegria. Mamãe puro suingue!! Que Felicidade!!! Ah! A foto já diz tudo: são 2!!!!!! Uhuuuuu. Tô chorando e escrevendo pra vcs”, disse ela.

Ivete Sangalo anunciou a gravidez no Instagram

Com mais de 20 anos de carreira, a cantora não escondia o desejo de aumentar a família e, em algumas entrevistas, revelou que tinha planos de engravidar.Casada com o nutricionista Daniel Cady, ela já é mãe de Marcelo, de 7 anos. Rumores de que a baiana estaria esperando outro filho circulavam desde a semana passada.

Após o anúncio de Ivete, o marido da cantora também fez uma publicação no Instagram, agradecendo. "Só posso dizer obrigado". Artistas como Claudia Leitte, Daniela Mercury, Preta Gil, Scheila Carvalho, Xuxa, Sabrina Sato e outros também parabenizaram a cantora, que logo se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter.

Em seguida, a cantora partiu para a coletiva do "The Voice Brasil" e, ao lado de Carlinhos Brown, Michel Teló e Lulu Santos, brincou com a gravidez. "Vou fazer um ultrassom ao vivo, vou fazer uma live. Lulu será o médico", disse, no palco do programa, para logo depois ponderar: "É reservado a gente também os sabores de viver o privado. Embora eu tenda a dar alegria a poder dividir essas coisas com meus fãs. Mas tudo é a seu tempo. A intenção não é dar a volta, é dar o tempo que as coisas precisam ter. E tudo a seu tempo. Mas também não vamos se ater a isso, que esse programa e cenário custam um dinheirão". Bem-humorada, ela desviou quando perguntada se iria para o trio elétrico no Carnaval: "Menina, vamos falar do programa, tu é doida. Faça como eu: Curta o momento. Curti tanto o momento que estou grávida. Gostoso, se eu pudesse eu fazia de novo".