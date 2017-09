Natália Rodrigues diz ter perdido trabalho por ter poucos seguidores no Instagram

Tamanho do Texto: +A -A

Ela já participou de novelas como "Amor à vida", "Gabriela", "Insensato coração" e outras, mas, longe das telinhas desde uma participação em "Verdades secretas", Natália Rodrigues tem tido dificuldade de conseguir emprego por conta... do número de seguidores de seu Instagram. A atriz aproveitou as redes sociais e fez um desabafo: "Recebo um telefonema de um produtor dizendo que queria me indicar para um trabalho, mas que era para eu comprar seguidores. Eu dei risada e perguntei porque teria que comprar seguidores para ele me indicar... Ele respondeu: 'Porque vamos escolher a atriz através das redes sociais'. Eu respondi: 'Então, meu amigo, te agradeço, mas esse trabalho não é para mim, porque não sou it girl, nem blogueira, nem vlogueira. Não tenho a intenção de trabalhar nesse lugar, minha onda é outra'. Ele disse: 'Entendo, mas, infelizmente, estou preso a isso. Se despediu e desligou'", contou.

Natália Rodrigues

Com mais de 100 mil seguidores na rede social, Natália reclamou: "O mundo está ao contrário".