Isis Valverde está escrevendo livro: "Sem prepotência de ser escritora top"

Isis Valverde está exercendo seus dons. No ar como Ritinha em "A força do querer", a atriz tem dividido seu tempo entre a novela e a compilação de textos elaborados ao longo de sua vida para um livro. "São de quando eu tinha 20 anos. Eu não estou querendo mostrar nada para ninguém. Não é um livro para ser escritora top. Não tenho essa prepotência”, disse, em entrevista à revista "Joyce Pascowitch".

Isis Valverde como RItinha

À publicação, a atriz revelou que faz aulas particulares de filosofia há 12 anos. "Meu professor de filosofia fala que são duas Isis: a mulher sábia e a mulher jovem. Ele diz que na minha vida eu não tenho a maturidade que meus textos têm", analisou ela, que gosta de construir seus personagens através do psicológico. Dividindo o protagonismo da trama de Glória Perez com Paolla Oliveira e Juliana Paes, ela foi só elogios à autora. "A gente está passando por uma fase em que todo mundo enjoa muito fácil. Glória Perez foi muito feliz em ter essa ideia de uma novela com vários protagonistas. Foi ousada criativa e contemporânea", disse.

Ela, que revelou ter sofrido bullying em sua cidade quando mais nova, contou que a maturidade fez com que se aceitasse melhor. "Aprendi a dizer não, descobri que não vou agradar todo mundo mesmo querendo agradar", explicou.

Questionada sobre o quadro político em que o Brasil se encontra, Isis foi enfática: "As pessoas falam: artista não tá nem aí. Está sim. A gente também está sofrendo",disse ela, que estudou seis meses em Nova York: "Não quis mais ficar lá, juro. Eu não via a hora de sair, é uma bolha onde todo mundo tem uma bolha em volta de si".