Deborah Secco revela ter tentado seduzir namorado da irmã

Depois de dar o que falar ao revelar ter traído todos os seus ex-namorados, Deborah Secco fez uma nova revelação polêmica. A atriz confessou que tentou seduzir o primeiro namorado da irmã na adolescência. "Eu tinha 14 anos, eu era apaixonada por um menino. Ele morava em um prédio em frente ao meu. Passava o dia inteiro no muro olhando ele na varanda. Ele se apaixonou pela minha irmã e foi o primeiro grande namorado dela. Eu ficava dentro de casa aterrorizando ele, seduzindo ele, mesmo ele namorando a minha irmã. Muito feio da minha parte, eu concordo. Eu levei uma surra da minha mãe, única vez que ela me bateu na vida. Ela botou eu e Bárbara e falou: 'Quando é de uma, nunca mais é da outra'", lembrou, durante um bate-papo no canal da youtuber Julia Faria.

Desde que se casou com Hugo Moura, com quem tem uma filha, Deborah tem vivido uma fase bem família, mas nem sempre foi assim. "Eu não era uma pessoa correta com as atitudes de uma família. Hoje tenho uma porque decidi viver com esse propósito”, confessou ela, que já se relacionou com homens casados. "Já me envolvi muito e me arrependo muito. Homens casados, com namoradas, mas nunca conhecia as mulheres. Eu conhecia os caras. Eles sempre vinham com aquela conversa que homens sempre vem, que vão separar, que não estão felizes. Eu acreditava. E como nunca tinha tido uma família ou um relacionamento sério, acho que não sabia o peso que era interferir na vida de uma família. Me arrependo muito. A relação de um casamento, ainda mais com filho, não é 100% ativa, sexualmente, ou romanticamente. Não estou com meu marido como eu estava antes da minha filha nascer. Às vezes, numa semana, a gente tá um pouco ausente, cria-se um espaço que pode ser preenchido não por falta de amor, mas por falta de tempo".

A atriz, que deu à luz em dezembro de 2015, relembrou suas crises de ciúme durante a gravidez."Tive surtos! Ficava a madrugada inteira vendo o celular do Hugo e 'printando' o que achava estranho para ele me explicar no dia seguinte. Não sei como ele sobreviveu. Fiquei louca, louca. Ainda bem que ele não foi embora. Depois que a Maria nasceu, tudo ganhou um peso maior. O que une a gente é muito maior", disse.