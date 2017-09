Carol Duarte fala sobre sucesso de Ivana e revela desejo de ser mãe

Tamanho do Texto: +A -A

Sucesso na pele da transsexual Ivana em "A força do querer", Carol Duarte tem conquistado diversos fãs nas ruas. "Se a gente pensar que o Brasil é o país mais difícil para uma pessoa LGBT viver, a rejeição poderia ser muito alta. Deu medo, mas depois passou. Não tenho visto nada negativo nas ruas", comemorou, em entrevista ao caderno "Ela" do jornal "O Globo". A atriz, que namora uma mulher há quatro anos, revelou que tem vontade de construir uma família, mas que o foco está no trabalho. "É minha parceira. Mas não quero falar muito disso, não. Agora é o momento do trabalho, a minha vida é minha vida e não tem nada demais", declara a atriz, que - apesar de não pensar em subir ao altar - entrega a vontade de ser mãe: Não tenho vontade de casar, mas quero ter filho. Acho que um só está bom", disse ela, que, recentemente, publicou uma foto da amada com os cabelos curtos em homenagem à ela.

Carol, aliás, contou que seu primeiro desejo após o final da novela é... fazer as unhas. "Sou vaidosa. Adoro fazer uma unha, usar maquiagem e comprar roupas. Mas não sou tão antenada, não sigo tantos modismos", revelou ela, que está se acostumando aos novos fios. "Nunca tinha cortado tanto assim, variava pouco. Estranhei nos primeiros dias, passava muito xampu na mão, mas agora estou gostando. É um corte masculino mesmo, mas essa coisa de masculino e feminino, sei lá mais o que é, né?".

Carol Duarte

À publicação, a atriz revelou, ainda, que quase não ganhou o papel na trama. "O curioso é que fui eliminada no meio do processo seletivo para viver a Ivana. Ligaram e falaram: 'Não rolou'. Sei lá o que aconteceu, só sei que me colocaram de novo", contou ela, que estudava Arte Dramática na USP. "Na hora, não prestei muita atenção. De repente, fui me dando conta. Talvez eu tenha soltado um palavrão de felicidade ou dito que já sabia. Foi tudo muito incrível e maluco". Atualmente, a autora Glória Perez é só elogios: "Na interpretação dela, vimos sensibilidade, nuances e uma compreensão profunda do que dizia. A Ivana estava ali. Preferíamos que fosse uma atriz desconhecida mesmo, colocaria mais verdade no personagem".