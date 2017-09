Após gravidez de risco, Eliana dá à luz

Tamanho do Texto: +A -A

Eliana deu à luz Manuela nesse domingo, 10, em São Paulo. A pequena é fruto do relacionamento com o diretor de TV Adriano Ricco. Aos 43 anos, a apresentadora enfrentou uma gravidez de risco e, com apenas 11 semanas, precisou passar por uma cerclagem, microcirurgia para "fechar" o útero e manter a gestação. Tempos depois, um descolamento de placenta fez com que Eliana seguisse em repouso absoluto até o final da gestação. De acordo com a assessoria da apresentadora, "Manuela nasceu e mãe e filha passam bem".

Eliana

Neste sábado, 9, Eliana fez um post no Instagram em homenagem à Manuela. "Já somos tão íntimas e ainda nem nos conhecemos. Que nosso encontro seja mágico e abençoado minha filha. #Deusnocomando #mariapassanafrente #maedemenina #maedemenino #tudopornossosfilhos #fé", escreveu.

A apresentadora já é mãe de Arthur Bôscoli, de 6 anos, de seu casamento com João Marcello Bôscoli.