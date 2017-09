Simone e Simaria e os 31 milhões de views da música "Regime fechado"

Tamanho do Texto: +A -A

*Com Ana Luiza Vasconcelos e Ana Carolina Vasconcelos

Em apenas quatro horas foram vendidos todos os ingressos para os shows de Simone e Simaria e do rei do axé Saulo no complexo Na Praia, em Brasília. E o site HT estava lá para acompanhar uma noite batizada Myrtos, já que o tema desta edição do projeto de entretenimento às margens do lago Paranoá é a Grécia. Com uma mistura do axé da Bahia do querido Saulo e o melhor do sertanejo de Simone e Simaria, o público foi à loucura.

A dupla arrasou no projeto Na Praia e os ingressos foram vendidos em 4 horas (Foto: Henrique Fonseca)

Conversamos com a dupla sertaneja no camarim. Simpáticas, as novas juradas do The Voice Kids se apresentaram por mais de duas horas, encantando o público com diversos sucessos como “Duvido você não tomar uma”, “Loka”, “Regime fechado” e “Defeitos”.

Cantoras que com o profissionalismo e talento mostraram o poder da mulher brasileira, elas falaram um pouco sobre o que acham do empoderamento feminino no sertanejo. “Consideramos muito bacana. Na verdade, essa coisa da mulherada no sertanejo já existia há muitos anos. É que elas estavam dormindo um pouco. Ninguém gravava nada. Mas sabe que essa coisa da gente ter acreditado em um projeto que foi o Bar das Coleguinhas, vindo com tudo, foi o melhor presente do mundo, porque hoje nós vemos várias meninas cantando e a gente fica muito feliz de saber que vocês, mulheres, e os homens também estão apaixonados pelas vozes femininas e por esse show incrível que a gente vem fazendo, claro”, disse Simaria.

Donas de um sucesso imenso, as duas nos contaram sobre a repercussão da nova música “Regime Fechado”, cujo clipe em clima de Velho Oeste teve a participação de Giovanna Ewbank, como uma donzela, Nego do Borel, o prisioneiro, Tirulipa, o dono do saloon, Carlinhos Maia, o xerife, Gominho como o carcereiro e Bella Falconi, a barwoman, completando esse elenco bem-humorado. Simone se emociona ao falar que atingiu 31 milhões de acessos em apenas três semanas. “Essa música é linda. Sei que sou suspeita de falar dessa canção, porque assim que chegou até a Simaria – é ela que recebe as músicas que podem fazer parte do nosso repertório -, eu falei: “Nossa, que música sensacional... fantástica. Enfim, e o resultado dessa canção linda está aí: todo mundo cantando, o Brasil inteiro cantando. Nós gravamos o clipe que com apenas três semanas atingiu esse número inacreditável de visualizações. Basicamente 1 milhão e meio de visualizações por dia. Então, a gente aproveita pra agradecer a todos e continuem assistindo. Obrigada pelo carinho”.

Por fim, a dupla anunciou no palco o recebimento de um convite para participar do próximo DVD de Chitãozinho e Xororó. Chora não, coleguinhas!