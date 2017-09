"Sou uma pessoa independente de quem estou namorando", diz Mariana Goldfarb

Tamanho do Texto: +A -A

Mariana Goldfarb foi capa e recheio da revista "Top Magazine" e falou sobre o namoro com Cauã Reymond, com quem está há quase dois anos, e revelou que não gosta do título "namorada de galã". "Me incomoda, mas entendo. Eu sei quem eu sou, isso está nítido para mim. Não tenho nenhum problema de identidade, não tenho essas crises. Mas assim, eu não gosto, entende? Meu nome é Mariana e sou uma pessoa independente de quem eu estou namorando, apesar de amá-lo muito", explicou ela, que aprendeu a lidar com o assédio a respeito de sua vida pessoal. "Claro que ninguém é de ferro e a gente sente coisas ruins ao longo do dia, mas só de fazer com que isso não tome uma proporção grande, ou ainda transmutar, te leva para lugares bons. Ninguém é totalmente feliz e realizado, por mais dinheiro, fama e sucesso que tenha, se não souber valorizar o modo como vê a sua vida, a dos outros e o respeito pelo próximo".

Cauã e Mariana

Mariana revelou, ainda, que planeja um casamento íntimo com o global e garantiu que sente orgulho da carreira do namorado. "Mas ele poderia não ser o galã, o ator, nada disso... Não foi por isso que eu me apaixonei. Poderia estar com outra pessoa que tivesse as mesmas características dele, que fosse tão grande quanto e esse fardo não iria ser desse tamanho, entende? Então é chato, mas eu acho que, cada vez mais, tenho conseguido me impor e passar para as pessoas quem eu sou", analisou.