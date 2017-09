Marina Ruy Barbosa lança livro de poesias e histórias

Tamanho do Texto: +A -A

Acompanhada por quase 20 milhões de seguidores só no Instagram, a atriz e it-girl Marina Ruy Barbosa, que está prestes a subir ao altar com Xande Negrão, conseguiu tempo para se dedicar a um novo projeto. Ela está lançando seu primeiro livro que conta com textos pessoais e temas como sucesso, sonhos e amor. Poesias inspiradas em versos já escritos por grandes autores como Carlos Drummond de Andrade, Vinicius de Moraes, Ana Martins Marques e outros também terão seu lugar nas páginas.

Nessa semana, a atriz mostrou a capa em seu perfil no Instagram. "Como prometido, em primeiríssima mão para vocês, a capa do meu LIVRO "Inspirações – uma seleção afetiva de reflexões e poemas". O livro só chega às livrarias em novembro, pela Editora Objetiva, do Grupo Companhia das Letras, mas quem quiser saber mais, me encontre na Bienal do Rio, neste domingo, dia 10/9, na Arena Sem Filtro! Estarei lá a partir das 18h para um bate-papo sobre a importância da leitura com as maravilhosas Olivia Torres e Thalita Rebouças!", disse.