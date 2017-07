DJ Alok transforma projeto Na Praia, em Brasília, em versão made in Grécia

Tamanho do Texto: +A -A

* Direto de Brasília com Ana Luiza Vasconcelos e Ana Carolina Vasconcelos

O projeto Na praia 2017 tem como temática a Grécia, transformando Brasília nas ilhas paradisíacas do mediterrâneo. E a nova consciência do Na Praia 2017 invade Brasília, com a iniciativa de algo incrivelmente lúdico e libertador. Construindo um horizonte que transpire "desenvolvimento como liberdade". Com uma temática diferente daquelas de tirar o fôlego, a Grécia foi parar em Brasília. Tudo tão magnífico o mais belo e um contraste de tons e flores.

Alok é um sucesso no Brasil e no exterior

Com muita animação, e com esse pôr-do-sol encantador, a música boa ficou por conta no fim de semana do DJ Alok. Com apenas 24 anos, dono de um sucesso por todo o mundo, o DJ em uma entrevista para o site HT já nos contou o segredo desse sucesso. Alok garantiu que é muito trabalho e esforço dele e de sua equipe “Nossa são tantas coisa, eu acho que deve ao fato de eu ter uma equipe incrível, deve ao fato da gente ter arrisco a fazer coisas que poucos arriscaram, deve se ao fato de ter uma música fazendo sucesso, deve se ao fato de ser original, ah muitos aspectos”.

E não podia faltar o DJ Zeeba para completar o show. Em nova parceira, os DJs já fizeram diversas músicas juntos. Em entrevistas anteriores Alok falou um pouco dessa parceria. O artista revela qual foi a historia da sua música de sucesso que fez em parceira com os DJs Bruno Martini e Zeeba que também se apresentou no festival. Alok conta que ouviu uma música do DJ Zeeba e ficou impressionado com o talento, e que, logo em seguida, o conheceu e fizeram dobradinha em “Hear me Now” “Bom primeiro eu ouvi uma música na radio que eu achei muito boa, chamada photographs e ai eu nunca imaginava que é de um brasileiro, que é do Zeeba a voz incrível né. Ai foi então quando eu conheci ele e o bruno, eles estavam produzindo “hear me now” mas tava bem no começo, era só uma ideia. Aí eu falei, cara essa música tem potencial, vamos fazer, isso , isso e aquilo, acabei produzindo ela, com eles. E o resultado foi esse, a sinergia foi muito legal desde o começo, desde que a gente se encontrou no estúdio, desde a produção e desde o lançamento dela.” E é claro que foi um estouro mais um sábado da praia mais desejada pelos brasilienses.

Vale lembrar que: na última quarta-feira, dia 5, o brasileiro com maior audiência no mundo, Alok, e a cantora Anitta publicaram em ruas redes sociais uma foto que teve grande repercussão. Os artistas divulgaram a parceria e anunciaram o lançamento de um trabalho juntos em breve.

Em ótima fase e com grande ascensão internacional, Alok foi eleito o 25° melhor DJ do mundo pela revista DJ MAG em 2016 e explodiu internacionalmente com o sucesso “Hear me Now”, canção em parceria com Zeeba e Bruno Martini que ultrapassou a marca de 300 milhões fluxos entre downloads e streaming combinados pelas plataformas digitais se consagrando com disco de ouro na França e disco de platina na Itália.. Este ano ele concorre novamente como melhor DJ pela revista DJ MAG e busca superar sua colocação atual. A votação está aberta no site votealok.com.

“Estou mega feliz com tudo que está acontecendo e estar concorrendo novamente a melhor DJ do mundo pela DJ MAG é bom demais, é surreal! Conto com a força de vocês e vamos com tudo, pois vem muita coisa boa por aí!”, comenta Alok.

Nos dias 1 e 2 de julho, durante o Villa Mix Festival Goiânia, foi lançada a sua nova música “Suave”, canção em parceria com a dupla Matheus & Kauan.