Lília Cabral celebra 60 anos cercada de famosos

O aniversário é só nessa quinta-feira, 13, mas Lília Cabral aproveitou o sabadão para antecipar a comemoração dos seus 60 anos e reuniu diversos amigos e parte do elenco de "A força do querer" em sua casa no Rio. Paolla Oliveira e namorado, o diretor Rogério Gomes, Juliana Paiva, Humberto Martins, Paulo Gustavo, Totia Meirelles, Adriana Birolli, Paloma Bernardi, Silvero Pereira e diversos outros prestigiaram a veterana. A filha de Lilia, Giulia, de 19 anos, também participou da comemoração.

Lilia e parte do elenco de "A força do querer"

Juliana Paiva, que vive a filha de Lilia na trama das 21h, mostrou que o carinho das duas vai além da ficção: "Ontem (sábado) foi dia de celebrar a vida de uma pessoa que é muito especial pra muuita gente! Lilia Cabral, já te admirava bem antes de te conhecer (pela ATRIZ maravilhosa que você é, por tantos papéis inesquecíveis, tinha realmente o sonho de contracenar contigo), e hoje, como sua “filha”, posso dizer que passei a te admirar ainda mais por conhecer a PESSOA que você é! Obrigada por tanta generosidade e por fazer acontecer esse nosso lindo encontro! Vivaaaa!”.