José Loreto comenta vídeo íntimo: "Gravado sem minha permissão"

No ar na supersérie "Os Dias Eram Assim",José Loreto se viu no meio de uma polêmica nesse domingo, 9. É que um vídeo íntimo seu caiu na web e, após muita circulação, o ator se pronunciou e admitiu que o material é real e foi feito há dez anos. "Divulgação de fotos, vídeos e outros materiais com teor sexual sem o consentimento do dono é CRIME. Infelizmente, nas últimas horas, fui pego de surpresa ao ver minha intimidade exposta em um vídeo feito aproximadamente há dez anos e gravado sem a minha permissão, obviamente sem a mesma para sua divulgação".

José Loreto foi além: "A divulgação de vídeos íntimos não autorizados além de CRIME, são tristes porque afetam as vítimas e também suas famílias e as consequências muitas vezes podem ser devastadoras. A partir daqui não irei mais me pronunciar, meus advogados assumem o caso. Peço a todos compreensão e sobre tudo respeito e privacidade", emendou ele, que é casado com a também atriz Débora Nascimento.