Grávida, Carol Castro revela: "Quero parto humanizado"

Na reta final da gravidez de Nina, sua primeira filha, fruto do relacionamento com o violinista e maestro Felipe Prazeres, Carol Castro é só alegria e, para celebrar essa fase, fez um ensaio no mar de Fernando de Noronha que estampou a capa da revista "Quem" da última semana. "Sabia que, um dia, ia ser mãe. A gente conversava sobre ter um filho. Era um desejo que existia mais para a frente. A ficha cai aos poucos. Foi um belo susto, mas as coisas acontecem na hora que é para ser. Nina não foi totalmente planejada, mas foi super bem-vinda", revelou ela, que foi só elogios ao companheiro. "Tudo o que se imaginar de bom, eu vi nele: maturidade, segurança. Admiro Felipe como pessoa e profissional. É homem com H maiúsculo, de ser parceiro, companheiro, uma pessoa bacana de conversar, viajar, conviver. Estava mais preparada para esse amor. Quem a gente é hoje, é por conta de tudo que passou ontem. Então, todas as experiências são necessárias, os relacionamentos, os casamentos. Tudo faz parte da evolução", disse ela, que não oficializou o casamento. "A gente diz que está casado, não tem como, ainda mais com um filho na barriga. Fazer uma cerimônia é só uma burocracia a mais. Não pensamos muito no amanhã, senão deixamos de viver o presente. Estamos construindo a base sólida dessa família".

Carol Castro e Felipe Prazeres em Noronha

Carol falou também sobre os momentos íntimos com o amado nessa nova fase. "Já ouvi de tudo, mas depende de cada caso. No meu, graças a Deus, continuou tudo normal. Claro que as coisas mudam um pouco quando a barriga está grande, tem que se adaptar. Mas, comigo, foi bem tranquilo", revelou ela, que engordou apenas oito quilos. "Enjoei no primeiro trimestre, mas não tive desejos estranhos. Meu busto era P, agora visto G ou GG. Engordei uns oito quilos e meu pé deu uma alargada. Faço ioga e caminhadas. Em Noronha, não saí de dentro d’água. Fiquei mais leve, e a Nina mexia muito. Aproveitei cada minuto que pude". Falando em mexer, Nina já é agitada, de acordo com a mamãe. "Sentir o bebê mexer é o momento mais mágico de todos. Na primeira vez, fiquei na dúvida (risos). É tanta coisa que acontece com o corpo! Falei: ‘Opa! Isso é um chute’. É muito louco e transformador. Quando a Nina chegar, vou renascer", garantiu ela, que já não se preocupa tanto com a estética. "Passo muito creme na barriga para evitar estrias. É o que dá para fazer. Minha preocupação é com a saúde e o parto, se vai dar tudo certo, se vou ter leite, se vai ser suficiente. Nina vindo com saúde e eu amamentando, está tudo certo. Posso ter estria que não tem problema nenhum".

Ela foi além: “Estou me preparando para essa mudança: a Carol depois da Nina. A transformação já começou. Não sou mais a Carol de antes. Como o nome dela é Nina e o meu Carolina, digo que agora sou a ‘Caronina’, porque é dois em um. Somos uma coisa só”, contou a atriz, que planeja um parto natural. "Se vai ser normal ou cesárea dependerá de vários fatores. Quem vai ditar as regras é a Nina. Mas quero parto humanizado, em que a natureza feminina é respeitada. Se possível, vou evitar medicamentos que nem sempre são necessários. Estou muito bem assessorada. Uma doula, que é enfermeira e da equipe da obstetra, me acompanha. Nos encontramos toda semana, ela faz uma massagem para gestantes, escutamos o coração da bebê. É um ritual, no melhor sentido possível, para a chegada da Nina", contou.