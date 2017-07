Wanessa Camargo abre o jogo e fala sobre rivalidade com Sandy: "Muito mais a fofoca da mídia"

Tamanho do Texto: +A -A

Apesar de saber que ser filha de um dos grandes ícones da música brasileira - o sertanejo Zezé di Carmargo - lhe abriu caminhos, Wanessa Camargo revelou que ainda sente muita pressão no meio. "Ainda tenho que amadurecer muito na minha vida. Profissionalmente ainda me sinto muito julgada", contou ela, que, ainda assim, continua a sonhar alto. "Sonho em fazer um musical, fazer show no Brasil inteiro, quem sabe fazer uma carreira latino-americana", arriscou.

Claro que, falando de música, Wanessa não deixou de elogiar o pai. "Tenho maior privilégio de ter em casa um rei, um cara que é ícone no mercado dele - no sertanejo - e que eu posso usufruir de conselho. Tive muitos caminhos facilitados dentro desse processo desde quando comecei minha carreira. A gente nasce com uma visibilidade sem a gente querer.”.

Wanessa

E parece que seus filhos, os pequenos João Francisco e José Marcus, tem seguido o mesmo caminho: "O Joãozinho gosta de dançar. O José é o dia inteiro cantando, hoje peguei ele fazendo falsete. Peço que meu filho não faça metade do que eu fiz com a minha mãe. Ele tem um gênio igualzinho meu. Eu tô aprendendo a lidar comigo para lidar com ele", disse ela, durante entrevista quadro 'Elas Querem Saber', do 'Programa Raul Gil', que será exibido na tarde de sábado (8), no SBT.

Wanessa comentou, ainda, os muitos boatos de rivalidade com Sandy. "Era muito mais a fofoca da mídia. Com o tempo se provou que nada disso era verdade. A gente tem se falado bastante depois que a gente teve filho. Ela é batalhadora uma pessoa do bem", elogiou.