Justin Bieber doa R$20 mil ao Inca e MP retira processo de pichação 

Ficaram para trás os tempos de bad boy de Justin Bieber pelo Brasil. O cantor, que foi autuado pelo MP por crime contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural após ser flagrado pichando um muro em São Conrado, zona sul do Rio, em 2013, conseguiu encerrar o caso. Os advogados do astro teen apresentaram um comprovante com uma doação de R$20 mil ao Instituto Nacional do Câncer e, assim, o juiz Rudi Baldi Loewenkron, da 34ª Vara Criminal, removeu a ação.

De acordo com o Tribunal de Justiça, o depósito teria sido feito em maio desse ano e a quantia foi imediatamente convertida em materiais e equipamentos para o hospital.