InspiraMais: apostas para Inverno 2018 e destaques do Verão 2019. Saiba!

Tamanho do Texto: +A -A

Foram dois dias muito intensos em São Paulo. Cores, texturas, modelagens, formas e apostas traduziram as inspirações do Inverno 2018, com alguns highlights do Verão 2019, no badalado Inspiramais – Salão de Design e Inovação de Componentes. O evento, realizado pela Assintecal (Associação Brasileira de Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos, By Brasil Components and Chemical, Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil (CICB) e Brazilian Leather contou com a promoção da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT) e parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Foi realizado na segunda-feira e terça-feira desta semana e reuniu na capital paulistana dezenas de lojistas, designers, empresários e jornalistas de todo o Brasil. Mais que isso, o Inspiramais potencializou ainda mais a sua importância para além de nossas fronteiras. Referência no calendário de moda da América Latina, esta edição do Salão ainda brindou a internacionalização de mais um projeto de sucesso da Assintecal: o +Estampa.

InspiraMais e as tendências do Inverno 2018

Por lá, o que vimos, sem parecer clichê, foi a delicadeza fluida da moda autoral. Com a Leveza como palavra-chave do Inverno 2018, o Salão de Design e Inovação de Componentes apresentou inspirações que nos transportavam para uma atmosfera agradável em oposição ao caos social e político que vivemos hoje. Não por acaso, o conceito surgiu justamente com a proposta de, através da moda, trazer um novo frescor às relações. Como destacou Walter Rodrigues, coordenador do Núcleo de Design da Assintecal, que é responsável pelo trabalho apresentado no evento, em toda a história, a moda sempre proporcionou esse fôlego à sociedade. “Ela é um sistema de signos que define uma época e, assim, reflete tudo o que passamos em nosso cotidiano, como momentos de prosperidade e também os mais difíceis. A moda traz coloridos quando estamos necessitados de cor como na década de 1980. Ela limpa e minimiza, valorizando as matérias e o fazer em momentos de riqueza, como na década de 2000, onde vivemos uma boa temporada com marcas que tinham como DNA o luxo da simplicidade, como Jil Sander e Helmut Lang”, disse.

No entanto, engana-se quem pensa que o conceito de leveza não tem relação com força e trabalho. A todo momento, as inspirações apresentadas no Salão de Design e Inovação de Componentes ressaltavam um argumento dito por Walter Rodrigues a seus consultores que norteou as pesquisas para a estação. “Uma vez o Walter nos disse que temos que voar como pássaros, e não como plumas. Eles estava nos mostrando que, para aparentarmos ser leves, precisamos ter força, esqueleto e músculos trabalhando muito por trás, tal como a bailarina. Não é apenas sair flutuando por aí sem rumo ou preocupação como a pluma”, explicou Tatiana Souza, uma das consultoras do Núcleo de Design da Assintecal.

E com esta atmosfera, o Inspiramais Inverno 2018 reuniu cerca de 130 empresas interessadas nas novidades do setor fashion brasileiro. Entre os destaques para a produção de moda, Walter Rodrigues destacou os avanços tecnológicos da área. De acordo com o coordenador do Núcleo de Design da Assintecal, as melhorias permitem aos empresários e designers uma produção mais barata, rápida e dinâmica. “A tecnologia disponível no Brasil nos permitiu incentivar a criação de lindos materiais para a indústria da moda. Assim, facilitaremos que as empresas de produtos produzam bolsas sem forro através de laminados dupla face. Com isso, o resultado fica mais leve e menos caro”, adiantou o estilista e coordenador do Núcleo que, como maior desafio do trabalho à frente do grupo, tem de democratizar a produção de moda e apresentar oportunidades de crescimento para as pequenas e médias empresas do setor.

Se por um lado participar do crescimento dessas pequenas e médias marcas é um desafio para a Assintecal, por outro, alavancar seus projetos mundo afora é uma realidade. Nesta edição, mais do que apresentar as inspirações para o Inverno 2018, o Salão de Design e Inovação de Componentes também comemorou a internacionalização do +Estampa. Depois do Preview do Couro, outra iniciativa da associação que já está em diversos países, agora, o trabalho de valorização das padronagens autorais carimba o passaporte para a França e Colômbia. Com o mesmo formato do Inspiramais, o +Estampa também estará presente no Colômbiatex e na Première Vision, em Paris.

Neste projeto, coordenado por Lucius Vilar, o objetivo é incentivar e alimentar a produção de estampas exclusivas e inovadoras pelos estúdios brasileiros. Para isso, a Assintecal trabalha com 12 grupos, de São Paulo, Santa Catarina e do Rio de Janeiro, que produzem de acordo com as apostas da estação. No entanto, enquanto o Salão apresenta as inspirações do Inverno 2018, o +Estampa está um passo à frente e já traz as referências do Verão 2019. Nesta estação, a moda terá a Resistência como palavra-chave. Como pilares de criação, o trabalho desenvolvido nesta iniciativa da Assintecal passeou pelas temáticas de ruptura, teatro e América Latina. “Então, dentro desses temas, a gente foi atrás de referências de miscigenação, cores, bordados, desenhos e ilustrações no âmbito da arte. No caso da moda, também buscamos inspirações que pudessem nos ajudar na construção deste conceito”, explicou Lucius Vilar.

Assim como o +Estampa, o Preview do Couro também leva o Inspiramais e o trabalho da Assintecal para fora do Brasil. Na iniciativa, que tem coordenação de Marnei Carminatti, o trabalho é desenvolvido baseado na estação seguinte, no caso, o Verão 2019. Sob a ótica da resistência, o projeto apresentou o material em cores alegres e vibrantes e em texturas que valorizam seu acabamento natural. “O Preview do Couro imagina a sua resistência pelo artesanal, que se mantem vivo em um contexto de modernidade e descartável. Nesse sentido, o conceito chave trata também de refugiados e rebeldia. E, para nós, essa revolta está associada a trazer de volta as características naturais do couro”, explicou Marnei que, na paleta de cores, passeia por tons como azul, vermelho, amarelo, rosa e verde. “Desta cartela, metade é muito intensa e colorida. A gente espera um Verão, principalmente na aplicação do couro, com um trabalho rico, ligado ao artesanal e a técnicas que valorizem o material pela sua natureza”, acrescentou.

Outro projeto que agitou o Salão de Design e Inovação de Componentes nesta semana foi o Referências Brasileiras, de Jefferson de Assis. Nele, o Inspiramais abre espaço e valoriza a cultura nacional sob a ótica fashion. Ou seja, a partir das pesquisas apontadas pelo Núcleo de Design da Assintecal, Jefferson busca dentro do cenário tupiniquim traduções que expliquem as referências. Na edição passada, o consultor destacou o frevo como objeto de Leveza no Brasil. Agora, para o Verão 2019, com o conceito de Resistência, Jefferson de Assis traduziu as ideias do Núcleo na festa folclórica de Bumba Meu Boi. “No Referências Brasileiras estamos mostrando como uma cultura se repete ao longo do tempo e revela sua resistência na repetição de um ritual. Por isso, estamos trabalhando em cima do Bumba Meu Boi que materializa a resistência do folclore, que também é uma palavra-chave neste preview”, explicou Jefferson que acredita em um Verão com over informação.

Por fim, para o sucesso e o bom desenvolvimento disso tudo, o Inspiramais conta com a parceria de uma importante organização do setor fashion brasileiro: a Abit (Associação Brasileira das Indústrias Têxtil e de Confecção). Com esta união de forças, o evento realizado pela Assintecal consegue abraçar ainda mais empresas e ser referências para novos produtores da moda brasileira. “Nós queríamos muito fazer uma interdependência de todos os setores ligados a moda porque há uma transversalidade muito grande entre os materiais. Agora, com a Abit como parceira, nós vamos conseguir atender a todos os setores de moda. Então, isso para a gente é uma grande conquista”, explicou Ilse Guimarães, superintendente da Assintecal.