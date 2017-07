Coldplay anuncia shows no Brasil

Tamanho do Texto: +A -A

Se já não bastassem todos os shows internacionais que já rolaram este ano – Justin Bieber, Ariana Grande, Ed Sheeran, entre outros -, os tantos outros que já foram anunciados – Bruno Mars, Green Day, U2 -, sem falar, claro, no Rock in Rio, em setembro, o Coldplay acabou de confirmar que virá ao Brasil em novembro. O grupo fará duas apresentações: uma no dia 7 de novembro, em São Paulo, e outra em 11 de novembro, em Porto Alegre. Os shows no Brasil e na Argentina – que rola três dias depois – serão os últimos da turnê A Head Full Of Dreams. Chris Martin e o resto da banda bem podiam esticar uns dias para curtir umas férias por aqui…

Os ingressos para o show em São Paulo custarão entre R$ 750 (pista premium) e R$ 240 (cadeira superior). Já na capital gaúcha, os ingressos variam entre R$ 800 (pista premium) e R$ 320 (cadeira superior). A quem interessar possa, os bilhetes começarão a ser vendidos partir das 00h01 do dia 17 de julho, através do site www.eventim.com.br. Antes disso, no dia 14 de julho, inicia-se a pré-venda para clientes do Banco do Brasil.