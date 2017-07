Miguel Falabella vira samba-enredo na Unidos da Tijuca

Tamanho do Texto: +A -A

Deu samba! Ator, diretor, escritor, apresentador e dramaturgo, agora Miguel Falabella também será enredo de escola de samba. O anúncio foi feito no último domingo, 2, na final do "Show dos Famosos", do "Domingão do Faustão", em que ele era jurado. No Carnaval do ano que vem, Miguel Falabella será a inspiração e o homenageado da Unidos da Tijuca. Com o enredo “Um Conto Urbano: Miguel, o arauto das artes saúda o povo e pede passagem”, a escola, que não ganha o Carnaval carioca desde 2014, irá contar na avenida os mais de 30 anos de carreira de Miguel Falabella. Entre os trabalhos do artista que serão lembrados na Marquês de Sapucaí estão, por exemplo, “Pé na Cova”, “Sai de Baixo”, “Noivas de Copacabana” e diversos outros.

Miguel Falabella em1993 como carnavalesco da Império da Tijuca

No entanto, esta não será a primeira experiência do artista entre as plumas e lantejoulas do Carnaval carioca. Durante cinco anos, Miguel assumiu a posição de carnavalesco. De 1993 a 1996, ele assinou o desfile da Império da Tijuca, chegando a conquista o vice-campeonato da Série A em 1995, e em 1997, fez o carnaval da Acadêmicos da Rocinha.