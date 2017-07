InspiraMais Inverno 2018 celebra internacionalização de projeto da Assintecal

Tamanho do Texto: +A -A

Depois de tanta expectativa, o Salão de Design e Inovação de Componentes já está a todo vapor em São Paulo. Walter Rodrigues e seus consultores do Núcleo de Design da Assintecal apresentam as inspirações e resultados de suas pesquisas para o Inverno 2018. Na estação, o conceito chave será Leveza, em oposição ao caos que estamos vivendo atualmente. “Foi justamente por causa deste cenário intenso que estamos protagonizando que fomos buscar o sentido de Leveza. 2018 será um ano muito importante para nós brasileiros, teremos a chance de votar e precisaremos estar leves em todos os sentidos para tomarmos as decisões corretas”, explicou o estilista que também é coordenador no Núcleo.

Fórum de Inspirações Inspiramais

Nesta edição, mais do que apresentar as apostas para o Inverno 2018, o Inspiramais também comemora a internacionalização de mais um de seus incríveis projetos. De acordo com a Superintendente da Assintecal (Associação Brasileira de Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos), que realiza o evento, Ilse Guimarães, o +Estampa, que incentiva o desenvolvimento de padronagens exclusivas, irá atravessar as fronteiras. “Com o mesmo conceito do Inspiramais, este projeto está sendo exposto em duas feiras fora do Brasil. Então, esse mesmo formato poderá ser visto no Colombiatex e na Première Vision de Paris”, contou Ilse que explicou o processo da associação até alcançar a internacionalização. “O primeiro passo foi trazer empresas de fora para o Inspiramais. Agora, o passo seguinte está sendo levar os nossos projetos para o exterior, como o +Estampa, Preview do Couro e Referências Brasileiras”, apontou sobre os projetos que, nesta edição, apresentam as apostas para o Verão 2019.

Walter Rodrigues

Nesta expansão internacional, Ilse Guimarães também assinou um contrato para desenvolver a mesma metodologia do Inspiramais dentro da Associação Colombiana de Indústria de Calçados, Couro e Manufaturas (Acicam). Ainda com o objetivo de ampliar a magnitude do Salão de Design e Inovação de Componentes, o Preview do Couro é outro exemplo de iniciativa da Assintecal que já está presente em outros países. Segundo a Superintendente da Assintecal, este foi o projeto que iniciou a internacionalização do evento. “Isso aconteceu desde o início quando fomos para a feira de Hong-Kong e, depois, levamos um conceito ainda maior para Xangai. Hoje, o Preview do Couro já está presente em oito feiras internacionais”, contou.

Para isso, o Inspiramais tem a parceria de diversas associações e organizações ligadas a diferentes setores da moda que permitem esse crescimento do evento. Um desses exemplos que foi fundamental para o crescimento do Salão de Design e Inovação de Componentes foi a entrada da Associação Brasileira de Indústria Têxtil e de Confecção (Abit). “Nós queríamos muito fazer uma interdependência de todos os setores ligados à moda, porque há uma transversalidade muito grande entre os materiais. Agora, com a Abit como parceira, nós vamos conseguir atender a todos os setores de moda. Então, isso para a gente é uma grande conquista”, explicou Ilse Guimarães.

No entanto, não são apenas as grandes entidades que garantem o sucesso do Inspiramais. Como destacou Walter Rodrigues, que coordena o Núcleo de Design da Assintecal, responsável por todos os resultados apresentados nestes dois dias de evento, há dezenas de pessoas nos bastidores desta locomotiva da moda brasileira. “A minha equipe é incrível. Nós temos um Núcleo de Design e de Pesquisa que é essencial para a nossa construção e um super pessoal de Relacionamento, que faz com que esse trabalho chegue às empresas. Fora isso, o Atendimento Internacional e todos os demais escopos dentro da Assintecal que entendem a importância do design e da diferenciação. Então, o mérito é de todos que ajudam a fazer isso tudo acontecer”, apontou.

E o clima de comemoração não é apenas pela parceria entre os consultores da Assintecal. Como destacou Walter Rodrigues, o Salão de Design e Inovação de Componentes é a grande festa depois de um ano de trabalho. “O Inspiramais é uma celebração e nós estamos aqui para comemorar o Inverno 2018. Todos têm falado muito da crise e dos nossos problemas sócio-políticos. Mas a ideia da Leveza vem do poeta Paul Valéry que diz que é mais importante ser leve como um pássaro do que como uma pluma. Então, para contrapor ao momento pesado que estamos vivendo como empresários e brasileiros, a ideia é incorporar essa ideia de leveza para no Verão 2019 resistirmos e continuarmos construindo o nosso discurso”, destacou Walter que, para o Verão 2019, já anunciou que a palavra-chave será Resistência.

Então, neste clima de comemoração, quem for ao Inspiramais em São Paulo, poderá acompanhar as apostas para os três níveis da pirâmide criativa desenvolvida pelo Núcleo de Design da Assintecal. No topo, estão os 10% da produção fashion brasileira que valoriza a moda autoral. Abaixo, os 30%, que são um amadurecimento deste conceito seis meses depois e, na base, os 60%, que é esta proposta já massificada. Para Walter Rodrigues, essa escala da moda pode ser traduzida, do topo à base, pela vitrine, balcão e estoque, de acordo com a importância e visibilidade dentro da coleção. “No Brasil, ainda são poucas as marcas que investem no 10%. A maioria trabalha com o 30% para baixo. Porém, elas vão precisar mudar isso, porque, a partir do momento que eu só compro e vendo cópia, eu estou brigando por uma diferença muito pequena de dinheiro. Mas, se eu tenho um produto original interessante, o consumidor vai comprar algo que tenha um valor percebido e vai pagar a mais pelo encantamento”, disse o estilista.

Entre as atrações do Inspiramais do Inverno 2018, está o Corredor da Inovação, que é destaque em todas as edições de meio do ano do evento. Lá, o público terá contato com a porta de entrada para este universo criativo da estação. “No Corredor de Inovação, que é atração das edições de julho, o público vai ter acesso a materiais extremamente prontos para o desenvolvimento de produtos com visão de futuro. Depois, pelo Fórum de Inspirações, nós temos a metodologia da pirâmide 10%, 30% e 60%”, apresentou Walter Rodrigues.

Como diferencial deste trabalho apresentado, o Inspiramais expõe materiais e conceitos que, de fato, traduzem todas as ideias do Núcleo da Assintecal. Para garantir o êxito nesta produção, Walter Rodrigues contou que mantém representantes da Associação dentro das empresas participantes. “A diferenciação do nosso projeto é termos consultores dentro das empresas construindo os materiais junto com eles. Assim, garantimos a qualidade da cor, por exemplo. Ou seja, tudo o que se entende hoje como encantamento, é fruto de um projeto muito rígido para que a gente consiga ter esse padrão de qualidade no mundo da moda”, explicou o estilista e coordenador do Núcleo de Design que visa através do evento ser “o guarda-chuva do sistema de moda. “Eu vejo o Inspiramais hoje em dia como a casa de todo mundo e da moda brasileira. Isso me dá muito orgulho porque sempre foi uma luta pessoal minha”, comemorou.

Sendo assim, o Salão de Design e Inovação de Componentes irá passear pela moda da proposta autoral a mais comercial, dando espaço para todos os estilos dentro das inspirações apontadas pelos consultores da Assintecal. Na base, Walter Rodrigues acredita que, entre outros pontos, a cobra, zebra, floral e texturas irão se destacar. “Há uma base que fica muito explícita no 60% que representa a parte comercial do Inverno 2018. Ou seja, é o que nós iremos ver nos shoppings e nos pontos de ônibus, sem querer minimizar. Então, nós ainda teremos uma carga muito forte de nude e rosa salmonado e preto e café, que são as bases da indústria de consumo clássico. Por outro lado, teremos uma inversão curiosa, em que os sapatos coloridos e tênis esportivos estarão desaparecendo e brancos e pretos ganhando espaço”, adiantou o estilista que ainda apontou outra aposta. “Dentro deste inverno, eu entendo o novo como a possibilidade de brincar com pesos diferentes. Então, vamos começar a ver vestidos super leves com sapatos mais pesados e botas com batas fluidas. O grande momento está neste contraste”, completou.

Em relação ao meio da pirâmide criativa, Walter Rodrigues analisou o que seria o amadurecimento do autoral do topo, mas sem chegar ao nível massificado da base. Neste contexto, o estilista destacou a palavra subversão, em que as utilidades e funcionalidades são invertidas em um produto ou em uma produção de moda. “No 30%, eu entendo como a evolução do conforto no sentido que teremos uma série de produtos com cabedais e a ideia de subversão, quando a meia vira bota, por exemplo. Mais uma vez, por causa do nosso acesso a esses materiais tricotados, isso fará uma grande diferença”, disse.

No entanto, engana-se quem pensa que o trabalho de Walter Rodrigues e seu super time acaba nestes dois dias de evento. Depois de um ano de pesquisas e do encontro no Salão de Design e Inovação de Componentes, o grupo ainda se preocupa em acompanhar a incorporação das ideias com os lojistas, penúltimos personagens desta cadeia. No domingo, antes de dar início ao Inspiramais Inverno 2018, Walter Rodrigues foi à Feira Internacional da Moda em Calçados e Acessórios (Francal), também em São Paulo, para explicar o processo e a importância do Inspiramais para a produção de moda no Brasil. “De certa forma, este é o término de um trabalho gigantesco que muitas vezes começa com uma palavra e termina na forma de dinheiro no bolso dos lojistas. Então, é muito interessante fazer parte desta trajetória e ver depois nas vitrines as apostas que tínhamos apresentados lá atrás”, destacou.

Por lá, o estilista também explicou o conceito do Verão 2018, Apropriação, que está sendo negociado entre os lojistas da feira. “Quando começamos a estudar para o Verão 2018, vimos que existia um tema muito interessante no Facebook e nas conversas entre as pessoas que era apropriação. Nós estávamos vivendo um momento em que apropriar-se da cultura do outro era um problema muito grave. Outro ponto importante é que, naquela época, estávamos começando a viver o caos sócio-político que está aflorado hoje. Então, ouvíamos as pessoas dizendo em refazer, reconstruir, rever e reformar. E essas palavras tiveram um peso muito grande dentro da pesquisa porque elas influenciaram a criação dos produtos”, lembrou.