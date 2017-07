Iggy Azalea e Maluma se reunem e revoltam fãs de Anitta

Tamanho do Texto: +A -A

Desde que os cantores Maluma e Iggy Azalea foram flagrados almoçando juntos em Miami nessa terça-feira, 4, os fãs de Anitta repararam que algo estava acontecendo. Agora, porém, o motivo do encontro ficou esclarecido: ambos se apresentam no Premios Juventud 2017 que acontece nessa quinta-feira, 6, e parece que o cantor latino substituirá Anitta na canção 'Switch', lançada em maio deste ano - uma parceria da poderosa com a rapper australiana.

Iggy Azalea e Anitta

Claro que a história rendeu na web e fãs da cantora de "Paradinha" ficaram revoltados. Iggy e Maluma viraram um dos assuntos mais comentados no Twitter. "Iggy e Maluma vão fazer remix de Switch sem Anitta? Onde faz escola de falsidade eles são professores, né?", comentou um fã.

Anitta e Maluma tinham um bom relacionamento

Vale destacar que Maluma e Anitta já foram apontados como namorados por conta do bom relacionamento que mantinham, mas, depois de deixarem de se seguir nas redes sociais, o latino substituiu a voz de Anitta na parceria 'Sim ou Não'. Já Iggy, que convidou a poderosa para um feat, apagou fotos com Anitta de seu Instagram após cantarem 'Switch'.

A brasileira ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso, mas escreveu frases misteriosas em suas redes sociais. "Deus... Você é muito maravilhoso!" - disse ela, em inglês e em português. Horas depois, Iggy usou o Twitter para repudiar as mensagens de ódio que recebeu dos fãs de Anitta. "Estou ficando sem paciência para os 'fãs' que me atacam todo o tempo e depois se desculpam. Não fiz nada errado e serei amiga de quem eu quiser", protestou. "Não vai ter remix de 'Switch'. Vou apresentar o Maluma no palco para a performance dele. Ele é um amigo próximo e eu o apoio em tudo que ele faz", esclareceu. Será?