Após hiato de 30 anos, Ivo Meirelles volta ao carnaval

O coração é verde e rosa, mas o samba-enredo do carnaval de 2018 será da Grande Rio e da Mocidade Alegre de São Paulo. Cerca de 30 depois de emplacar um samba-enredo na Mangueira com ‘Caymmi Mostra ao Mundo o que a Bahia e a Mangueira Têm’, Ivo Meirelles quer narrar a passagem de outras duas escolas - que estão trazendo grandes personalidades brasileiras para os desfiles: Alcione e Chacrinha. “Faz 30 anos que eu não disputo um samba-enredo, desde que ganhei o da Mangueira não sentia mais vontade de participar. Mas os temas das duas escolas me motivaram muito a voltar. Mesmo se não sair vencedor, vai ser muito importante este próximo Carnaval, por fazer tempo que não vou para a quadra torcer por um samba meu. Isto faz parte do meu passado, era adolescente quando me dediquei a este ramo. Vão ser noites muito emocionantes”, afirma o músico.

A Grande Rio está trazendo o icônico comunicador Chacrinha que levava os telespectadores à loucura em seus programas. O apresentador passou por grandes emissoras da época como a TV Tupi, Rede Globo e Bandeirantes. Por onde ia, levava consigo toda a audiência do horário. “O Chacrinha me lembra a minha adolescência e o via como um símbolo de liberdade, porque falava o que queria como, por exemplo, fazer o concurso do cara mais feio do Brasil. Ele sabia brincar com o bizarro e cresci sendo moldado assim”, conta. Já a Mocidade paulista irá reverenciar a voz potente de Alcione. “Eu sempre fui fã da Alcione, mas de repente me tornei amigo dela. Me ajudava nos projetos e parcerias”, complementa.

E como conciliar o carnaval carioca com o paulista? Ele, que se mudou para a São Paulo em busca de novas oportunidades profissionais precisa, agora, vir sempre que pode ao Rio para focar no evento. “Preciso ficar nesta ponte aérea Rio-São Paulo para fazer o samba já que ele não pode ser feito pelo Whatsapp. Só conseguimos ensaiar de madrugada, porque não temos tempo durante o dia. Uma senhora me contou que era vizinha de um dos rapazes que ensaia comigo em São Paulo e me disse que sempre escutava minha voz lá, mas não reclamava porque era eu”, conta, aos risos.

E será que Ivo abandonou a Mangueira? “Nasci, cresci e morei na Mangueira. Quando vejo o desfile passa um filme na minha cabeça, fiz amigos naquela quadra. Ver a escola ganhar em 2016 foi demais, queria muito poder estar lá para comemorar com os meus amigos da infância. Foi uma agonia ver a minha escola campeã sem poder participar da festa. Não importa que eu vá trabalhar com outros grupos, meu coração sempre será verde e rosa. Todos da Grande Rio sabem que sou de lá”, afirma o ator que, apesar de torcer para seu samba-enredo, ficará muito feliz caso a verde e rosa ganhe.