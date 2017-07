Protagonista de "Malhação", Daphne Bozaski fala sobre bullying

Tamanho do Texto: +A -A

Ela está brilhando na telinha como uma das Five, o quinteto de protagonistas de “Malhação – Viva a Diferença”. Aos 24 anos, Daphne Bozaski já se destaca na nova geração revelada pela novelinha que, há mais de duas décadas, é referência para os novos talentos. Em “Malhação”, a atriz interpreta Benê, a jovem tímida do grupo.

Daphne Bozaski

Desde a estreia da nova temporada da novelinha, em maio, Daphne vive uma nova realidade. Como uma das cinco protagonistas, a atriz passou a ter novas preocupações, além dos textos para decorar. Agora, Daphne Bozaski tem mais de 130 mil seguidores no Instagram para administrar e centenas de depoimentos sobre as temáticas que envolvem sua personagem. “O retorno tem sido muito bacana, eu recebo muitas mensagens de pessoas que se assemelham à história da Benê. A ingenuidade dela acaba aproximando muito o público. A questão do bullying, por exemplo, é algo que vem sendo e deve ser debatido cada dia mais. Muitos jovens e crianças passam por isso, e a própria pessoa que faz o bullying muitas vezes não tem a dimensão do mal que ela está fazendo à outra. Então, mostrar na TV aberta diversos temas que devem ser discutidos é fundamental”, contou.

De fato o tema está em alta. Recentemente, por exemplo, a Netflix lançou a série “13 reasons why”, que narrava o suicídio de uma jovem por causa do bullying. Como nunca passou por essa experiência em sua vida pessoal, a atriz contou que buscou filmes, séries e relatos reais de pessoas que já haviam vivido isso. No entanto, Daphne reconheceu que, apesar de toda a preparação, esta não é uma temática simples de ser abordada. “Eu acho que o maior desafio é mostrar qualquer tema sem fantasiar, retratar como é na realidade. É respeitar e saber a responsabilidade que é abordar o assunto e o que será dito”, apontou a atriz que, apesar da maior visibilidade neste momento, acredita que o bullying sempre existiu entre os jovens. “Hoje em dia buscamos nos abrir mais ao diálogo, nos expressar e debater sobre questões como o bullying, quebra de rótulos, feminismo, política… Só a partir do momento que começarmos a trocar e conversar com respeito à opinião do outro, é que iremos começar a mudar o pensar de uma sociedade”, argumentou.

E será que ela tem algo em comum com sua Benê? “Por ser mais velha que a personagem, tenho receios dos quais a Benê ainda não tem. Então, olhar o mundo através dos olhos da personagem me faz aprender sobre a vida”