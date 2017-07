Mudança radical! João Côrtes abandona os fios ruivos

Tamanho do Texto: +A -A

Ele é o mesmo, mas os cabelos... quanta diferença! João Côrtes abandonou sua marcante cabeleira ruiva e mudou radicalmente o visual para seu próximo filme, “O Segredo de Davi”, em que viverá um traficante. O novo visual, com fios platinados e barba preta, era, de acordo com João, fundamental para o trabalho. “Diego Freitas, o diretor já tinha me avisado que ia ter uma mudança. Ele queria que eu aparecesse muito diferente, para que o público não me reconhecesse. Acho que a caracterização e o figurino fazem toda a diferença. Um personagem não é nada sem isso. Imagina o Jack Sparrow sem aquele figurino todo”, disse em entrevista à colunista Patrícia Kogut, nessa quarta-feira, 5.

João Cortes antes e depois

Sobre o processo, o ator confessou que não foi fácil: “Fiquei seis horas no salão. Foram cinco processos de tintura. Em certos momentos ardeu muito. Nunca tinha pintado os cabelos. Cheguei a pensar: 'Será que depois vou voltar a ser ruivo?’”, explicou ele, que garantiu que não adotará o visual após o longa. "Personagem novo, cara nova. Amo minha profissão”, disse.