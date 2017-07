Giovanna Antonelli relembra personagens marcantes de sua carreira

Tamanho do Texto: +A -A

Convidada do quadro "Meu Vídeo é Show", no "Video Show" dessa terça-feira, 4, Giovanna Antonelli reviu momentos especiais de sua carreira - desde sua estreia em novelas em "Tropicaliente", em 1994, à Alice de "Sol Nascente", passando, claro, por personagens marcantes como a prostituta Capitu, de "Laços de Família", a inesquecível Jade, de "O clone" e outras. "O Clone era uma história de amor incrível, mostrava uma cultura tão linda com tanto para ensinar para o mundo ocidental. Comecei a descobrir esse universo com uma professora de dança do ventre. Eu odeio dançar, ficava o dia inteiro em casa treinando", confessou, aos risos.

"Atena foi a personagem mais divertida da minha carreira", disse Giovanna

A prostituta Capitu também é guardada com carinho. "A Capitu podia ser vizinha de qualquer um, tinha essa coisa batalhadora, supermãe, foi um trabalho lindo". Outro trabalho de Manoel Carlos que Giovanna guarda com carinho é "Em família", em que viveu Clara, que tinha um relacionamento com Marina, personagem de Tainá Muller. "É tão bom falar de seres humanos, e o Maneco é mestre nisso", disse.

Ela comentou ainda outros trabalhos. "Como eu estava gorda, tinha acabado de ter neném", disse, ao se ver em cenas de "Aquele Beijo", em 2011.

Entre tantos tipos diferentes na televisão, qual será sua personagem favorita? "Atena foi o personagem mais divertido da minha carreira", elegeu, sobre a trambiqueira de "A regra do jogo". E para os fãs que já estão com saudades, boas notícias: Giovanna garantiu que volta às telinhas no ano que vem.