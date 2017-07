Ed Sheeran abandona rede social: "Nada além de pessoas dizendo coisas ruins"

Tamanho do Texto: +A -A

Famoso por suas músicas românticas e voz suave, o cantor Ed Sheeran suspendeu sua conta no Twitter e explicou: “Eu não consigo ler nada. Eu vou lá e não tem nada além de pessoas dizendo coisas ruins. O Twitter é uma plataforma pra isso. Um comentário arruína o seu dia. Foi por isso que eu saí. O que mais me ferrou a cabeça foi tentar entender porque as pessoas me odeiam tanto”, lamentou.

Ed se refere, em grande parte, aos fãs de Lady Gaga, já que, certa vez em uma entrevista, ele fez um comentário e os Little Monsters atribuíram a ídola. Isso gerou a hostilidade. “E não tinha nada a ver com isso. No Twitter as pessoas apenas assumem alguma coisa e, pronto, você está no meio da merda", disse.

Gaga postou uma foto ao lado de Ed

Na manhã dessa quarta-feira, 5, Gaga defendeu publicamente o colega através de uma postagem em que aparecem juntos. "Que artista incrivelmente talentoso. Eu amo Ed. Ele merece todo o nosso amor e respeito, assim como todos os humanos merecem. Queria que todas as pessoas na internet fossem positivas, amáveis e que ajudassem a criar uma comunidade online gentil, empoderada e sem ódio. Não há razão para criticar um artista simplesmente porque ele está fazendo sucesso. Pessoal, se esforcem mais para serem bondosos. Esse deve ser o primeiro dever de vocês para com a humanidade".

A conta do cantor ainda está ativa, mas só é atualizada com postagens automáticas importadas do Instagram.