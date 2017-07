Vivendo uma médica na ficção, Marjorie Estiano elogia profissionais da área: "Heróis"

Tamanho do Texto: +A -A

Protagonista de "Sob pressão", série inspirada no filme de mesmo nome e que conta a rotina de um hospital público do Rio, Marjorie Estiano se prepara para ver sua médica Carolina ganhar vida a partir do dia 25 na Rede Globo. E se a personagem tem um olhar humano e sensível, ela não é muito diferente de sua intérprete. "A equipe desse hospital tem um envolvimento pessoal com o trabalho e não é por uma questão dramatúrgica. A série é um espelho, um retrato, de pessoas de verdade. Esses médicos que querem fazer diferença na vida dos pacientes existem, são pessoas especiais, heróis reais, possíveis, mas não voam, não têm nenhum poder excepcional", resumiu a atriz, que, apesar da admiração pelos profissionais da área, não conseguiria estar no lugar deles na "vida real".

Ícaro Silva, Marjorie Estiano e Julio Andrade em cena

"Não conseguiria viver sob essa pressão. Em meio ao caos de uma emergência de hospital público, eu sento e choro. É enlouquecedor. Sob pressão não sei quem eu sou, nem onde estou. É claro que é um exercício que eles praticam diariamente, mas não tenho esse perfil", analisou ela, que precisou fazer um laboratório bem específico. "Nunca tive problema com sangue, mas foi impactante ver um corpo aberto. Você tem uma relação com o seu corpo de cuidado e de zelo, ele é meio que a sua casinha. Tudo muito é delicado. Quando aquilo é aberto, a gente ve tudo funcionado, é muto impactante. Mas com a frequência, aquilo vai virando um ofício", disse ela, que divide a cena com Julio Andrade, Ícaro Silva, Stepan Nercessian, Andrea Beltrão e outros.

Marjorie acredita que o tema da série é de discussão fundamental na sociedade: "É muito mobilizador contar essa história em outro lugar que não o jornal, que a gente vê todo dia e está quase que banalizado. A gente fica sabendo diariamente dos desvios de dinheiro da saúde, da falta de atendimento, recurso, estrutura. Isso é sabido já. Mas a série aprofunda, te coloca em contato com o drama desses pacientes e médicos, mostra a que você está sujeito quando falta um medicamento, um exame, um material cirúrgico".