Junior defende Sandy após fã dizer que ela é fresca

Tamanho do Texto: +A -A

Junior Lima partiu em defesa da irmã, Sandy, nessa terça-feira. O cantor, que está na expectativa para ser papai, publicou uma foto da esposa, Monica Benini, que espera Otto, primeiro filho do casal, e um fã sugeriu que ele fosse mais relaxado com a exposição do bebê. "Não sei porquê, mas acho que o Junior não vai ser igual à Sandy de ficar escondendo o filho. No caso de Sandy ela já ficou neurótica em relação a não querer expor o Theo. Junior é menos fresco que a Sandy", afirmou o internauta, referindo-se ao episódio da semana passada, em que a cantora reclamou com um fã e pediu que ele deletasse um post em homenagem ao filho dela.

Junior parte em defesa da irmã

Junior não gostou nada do comentário e detonou a moça. "1- Julgar as pessoas já é errado. Julgar sem conhecer a pessoa de verdade é pior ainda. 2- Vir fazer isso no perfil do irmão dela e comentar como se estivesse falando de um objeto, não de um ser humano, é ofensivo. 3- Comparar a gestação de uma pessoa com uma vida inteira exposta (e atacada pela mídia em boa parte dela) à gestação de alguém com uma vida completamente diferente é sem sentido algum. 4- No seu comentário já vem uma cobrança e um peso de como eu 'devo agir' em relação ao meu filho que nem nasceu ainda. Sendo que a forma como vou criá-lo não diz respeito a você!", escreveu ele, que foi além: "Cuide da sua vida e seja a mudança que você quer ver no mundo. 6- Ler comentários inteiros sem nenhuma pontuação sim é um porre! Pontue seus textos. Luz para você!". Em seguida, o fã pediu desculpas, dizendo que não quis ofender.