Drica Moraes critica padrões de beleza: "Viva a barriga"

Aos 47 anos, Drica Moraes está prestes a estrear a série global "A fórmula", em que dá vida a uma personagem que usa a fórmula da juventude para conquistar a mesma aparência que tinha aos 20 anos por algumas horas. Na vida real, porém, Drica tem uma opinião bem forte na luta contra os padrões de beleza e deixou isso ainda mais claro durante sua participação no programa "Encontro com Fátima Bernardes" dessa terça-feira, 4.

Após uma mulher da plateia afirmar que é bem resolvida consigo mesma, mas que mudaria a barriga por achar grande, Drica lamentou: "Ninguém tolera a barriga, que coisa triste, né? Vamos acabar com esse padrão. Uma barriga é a coisa mais linda. Mais sexy. Amo homem barrigudo. Amo mulher barriguda. Acho gostoso. Viva a barriga brasileira!", disse ela, que foi além: "A juventude é muito triste porque você tem que batalhar... As pessoas têm te entender, você tem que entender as pessoas. Eu não voltaria no tempo, é muito mais tranquilo agora", afirmou.