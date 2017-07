Victor, da dupla Victor e Leo, critica Rede Globo: "Mentirosa"

Tamanho do Texto: +A -A

Depois de ter sido afastado da última temporada do "The Voice Kids", em fevereiro, por conta de uma denúncia de agressão por parte de sua mulher, Poliana Bagatini, que estava grávida, o sertanejo Victor Chaves se pronunciou e criticou a forma como a Rede Globo lidou com o caso. Ele, que estava no ar no "The Voice Kids", teve suas imagens cortadas dos programas já gravados e, de acordo com a emissora, o músico teria procurado a produção do reality e pedido para sair do programa, como foi noticiado, no ar, pelo apresentador André Marques.

Por meio de suas redes sociais, o cantor postou um vídeo, que mostra as explicações dadas pela emissora quatro meses atrás, e, na legenda, elenca vários pontos, esclarecendo sua versão do caso. "Jamais os procurei para pedir minha saída do programa. Disseram que minha saída se daria para minha preservação. De quê? A informação de manter o programa como foi gravado foi mentirosa. Editaram minha imagem às claras e isso foi desrespeitoso e profano, não só para com as crianças pelas quais me dediquei zelosamente enquanto ali permaneci, mas também para com minha arte ali entregue, em conteúdo franco e positivo", criticou.

Victor no "The Voice Kids"

A assessoria de imprensa da rede Globo informou que "o que a emissora tinha para dizer sobre o assunto já foi dito enquanto o programa estava no ar".

Além da saída da dupla Victor e Léo, o programa passa por outras mudanças: entre elas a entrada de Cláudia Leitte, que ocupa a cadeira de Ivete Sangalo. A cantora baiana, por sua vez, entra na versão adulta da competição.

Leia o desabafo de Victor na íntegra:

1- Jamais os procurei para pedir minha saída do programa. 2- Disseram que minha saída se daria para minha preservação. De quê? 3- A informação de manter o programa como foi gravado foi mentirosa. Editaram minha imagem às claras e isso foi desrespeitoso e profano, não só para com as crianças pelas quais me dediquei zelosamente enquanto ali permaneci, mas também para com minha arte ali entregue, em conteúdo franco e positivo. 4- Esse jornalismo não mostra a coisa como é. 5- Provei minha inocência diante da acusação de ter batido em alguém, um horror que não cometi. Fui indiciado por vias de fato, que não é crime, e minha intenção diante disto será esclarecida. 5- Às crianças que me deram muito mais crédito que aqueles que, sem nada saber, preferiram condenar, fica o meu muito obrigado. Como pai e referência, deixo esta máxima: REPUTAÇÃO É UMA BOBAGEM, uma vez que depende do que pensam de você. SUA CONSCIÊNCIA É TUDO. 6- Sou da paz, do amor e da arte. Com esta postagem, confirmo minha tristeza diante das pessoas que, diariamente, perguntam-me carinhosamente se eu voltaria ao programa. E por aqui afirmo: Não. O palco me fortalece, pois no teatro da vida, prefiro representar de forma genuína. Victor Chaves