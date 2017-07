Paolla Oliveira e o diretor Rogério Gomes dão festa julina

Tamanho do Texto: +A -A

Sempre muito discretos em sua vida pessoal, a atriz Paolla Oliveira e o diretor global Rogério Gomes - mais conhecido como Papinha - receberam o elenco de "A força do querer", de Gloria Perez, e outros atores na casa do diretor da novela em Araras, região serrana do Rio de Janeiro, para um arraiá para lá de animado. A turma, que teve Juliana Paes, Emilio Dantas, Edson Celulari, Marcos Pigossi, Marcello Novaes, Marcelo Serrado, Raul Gazzolla, Thaíssa Carvalho, Paula Burlamaqui, Amanda Richter e outros, curtiu brincadeiras típicas como "boca do palhaço", muitas comidinhas e diversos brindes.

Um dos raros cliques da festa de Paolla e Papinha

Batizado de “Arraiá do Papaizinho e da Paollinha” pela filha do diretor, a DJ Lela Gomes, o evento teve trio de forró, fogueira de quase dois metros de altura e quadrilha animada no sítio do diretor. As pick-ups ferveram com um setlist animado de Lela, claro.

Vale lembrar que Paolla e Rogério evitam falar sobre o namoro, que começou nos bastidores da novela "Além do tempo", em 2015. Na época, os dois foram clicados de mãos dadas durante tarde na praia.