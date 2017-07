Mc Marcinho dá o start no projeto Na Praia, em Brasília, com o tema "Grécia"

Tamanho do Texto: +A -A

*Direto de Brasília com Ana Luiza Vasconcelos e Ana Carolina Vasconcelos

A coluna tem acompanhado de perto todas as versões do projeto Na Praia, em Brasília. E o start da nova edição foi dado na noite de sábado. Transformando a orla do lago em uma réplica de praias paradisíacas, o tema desta nova investida é a Grécia. Como a capital federal em seus 56 anos de criação passa uma situação inédita de escassez de água, os organizadores levantaram a bandeira do consumo consciente em todos os aspectos e querem reduzir 40% do consumo de água desse ano em relação ao ano passado. Belo exemplo.

MC Marcinho fez show em cenário incrível réplica das praias gregas (Foto: Ana Carolina Vasconcelos)

Para o Na Praia, qualquer evolução tem que ser divertida. Algo incrivelmente lúdico e libertador. Aprender e ensinar, deixar um legado do bem que mude realmente a nossa vida daqui para frente de uma forma incrível. Construindo um horizonte que transpire "desenvolvimento como liberdade", rumo à utopia de Uma Nova Consciência.

E as novidades não param por ai: o Na Praia 2017 renasce com uma temática diferente e a Grécia foi escolhida como cenário. Tudo tão simples e tão magnífico. Muito branco, muitas texturas, o azul mais belo e um contraste incrível desses tons com as flores rosas, vermelhas e bordô.

No sábado, MC Marcinho e a Banda Tomate fizeram a galera delirar com a mistura do funk e do axé. Com muita animação, uma decoração de tirar o fôlego, música boa e com um pôr-do-sol encantador, o Na Praia 2017 abriu com chave de ouro mais uma edição. E nós estaremos por lá para conferir tudo de perto.

