Club Hippopotamus reabre no Rio de Janeiro

Depois de muita espera, nesse domingo, 02, finalmente aconteceu o soft opening do Club Hippo - novo nome do clube privé Hippopotamus, que fez história em Ipanema, no Rio de Janeiro, nas décadas de 70 a 90. Pois bem, no final de semana, Gisella Amaral comemorou seu aniversário e recebeu amigos e imprensa em um brunch que marcou a pré-inauguração do novo espaço.

A comoção com a abertura tem explicação: o Hippopotamus, que abriu as portas em 1977 e fechou em 2001, viveu seu auge e foi a casa noturna de maior sucesso da cidade. Entre seus frequentadores, celebs brasileiras e internacionais, que se jogavam na pista de dança, localizada no primeiro andar da casa, bem à vontade. É que, para entrar ali, era preciso ser sócio ou famoso. Já no segundo andar funcionava um restaurante bem badalado.

Se todo o privilégio ficava restrito à poucos, na versão 2017, a exclusividade será a mesma. Para fazer parte dessa elite vai ser preciso gastar R$ 6 mil na anuidade e, ainda por cima, ser convidado por Ricardo Amaral, seu filho Ricky ou por Omar Catito Peres. O local também é o mesmo: a Praça Nossa Senhora da Paz, em Ipanema. Só que agora são três andares com direito a um elevador panorâmico e quem assina o projeto de 650m² é o arquiteto Erick Figueira de Mello. Além disso, lounge, restaurante, bar de vinho e um rooftop com área de fumantes e tabacaria estilo old school também prometem encantar os frequentadores.

Registros da antiga boate Hippopotamus tem Xuxa, Pelé e diversos outros famosos se divertindo

O restaurante recriará os pratos emblemáticos dos anos 70, com o antigo chef Claude Lapeyere e seu filho Ricardo.