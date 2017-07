Ana Maria Braga sobre ao vivo: "Não me culpo por erros, já passei dessa fase"

Tamanho do Texto: +A -A

Ela é a rainha das manhãs da Globo. Espontânea e reflexiva ao mesmo tempo, Ana Maria Braga já se consagrou para além das cozinhas dos lares brasileiros. No entanto, quando o assunto é a culinária, a loura ainda é – e sempre será – referência e símbolo de qualidade. Por isso, à frente do “Mais Você”, Ana coleciona diversos reality gastronômicos que são sucesso na telinha. O mais recente, a 16ª edição do Super Chef Celebridades, estreou na última semana com um incrível time de artistas na deliciosa disputa pelo prêmio de R$ 50 mil. Na atração, os oito participantes mergulham nas receitas e panelas do programa para aprender a cozinhar diferentes tipos de pratos.

“A cada ano a gente se surpreende com a entrega e o resultado desses artistas. Eles estão aqui para nos mostrar como brincar e se divertir fazendo gastronomia. Neste quadro, os participantes nos provam que tudo pode ser aprendido e feito com uma boa dose de alegria. O principal objetivo do programa não é formar um grande chef de cozinha e, sim, mostrar o amor pela culinária e o desejo por aprender sempre mais”, destacou a apresentadora.

E essa alegria é um dos ingredientes que nunca pode faltar nas manhãs do “Mais Você”. Com a missão de animar o dia do telespectador, Ana Maria Braga contou que quer ser um momento de respiro em meio ao caos do jornalismo. “No programa, a gente pensa muito em como proporcionar uma manhã leve para quem nos assiste. O ‘Mais você’ vem na sequência de três jornais em um momento em que o Brasil e o mundo estão muito pesados. Então, começamos a manhã já com uma carga bem pesada de informação. Se a gente não proporciona um momento para as pessoas rirem e relaxarem, ninguém mais vai ter alegria”, apontou.

Ana Maria Braga quer que seu programa seja um momento de descontração e alegria nas manhãs

Às vezes propositalmente e muitas outras de forma espontânea, o “Mais Você” coleciona lembranças recentes de boas gargalhadas. Nos últimos tempos, Ana Maria Braga e seus convidados têm feito a alegria das redes sociais e dos criativos da internet. Entre os exemplos de situações que repercutiram para muito além da manhã da Globo, tiveram as sarradas no ar de Claudia Raia e Pedro Bial, o movimento circular de Letícia Spiller e a ligação por engano da própria apresentadora. “Eu acho que sou a pessoa que mais me divirto com os memes. Amo todos. É ótimo saber que os telespectadores ligam no ‘Mais Você’ esperando alguma brincadeira nova para rir. Nós estamos precisando muito disso hoje em dia. Está faltando motivo para dar gargalhada e, se a gente consegue proporcionar isso, que maravilha”, comemorou a loura que acredita que a idade está trazendo ainda mais espontaneidade e alegria. “Eu acho que sempre fui assim. Mas, pode ser que com a chegada dos 60, eu esteja me permitindo ainda mais. A segurança e a liberdade que eu sei que tenho na Globo me inspiram a ser cada vez mais espontânea”, disse a apresentadora que está com 68 anos.

Mesmo quando esse riso vem em consequência de um erro cometido por ela, como a troca de nome entre os feriados de Corpus Cristhi e Finados, no começo do mês passado, Ana Maria Braga garantiu não se importar. Com 40 anos de profissão e um dia-a-dia intenso e desgastante, a apresentadora acredita que já tenha passado da idade de se importar com alguns tropeços. “Se vocês tiverem uma rotina de acordar todos os dias às 4h40 e já estar na emissora para trabalhar antes das 6 da manhã, vão se dar ao direito de cometer alguns erros de vez em quando. É ruim quando isso acontece, mas eu não ligo e nem me culpo. Já passei dessa fase de ficar me martirizando por erros. Eu sei que faço sempre o meu melhor e, por isso, vivo mais leve. Nós temos que aprender a rir de nós mesmos”, disse Ana que foi além. “Eu sei dos assuntos que sei. Se, em algum momento eu cometi um erro nisso, foi por distração. Mas também existem situações em que eu falo de temáticas novas, e sou humilde para dizer que não domino aquilo. Eu não tenho vergonha”, completou.