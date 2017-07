Adele cancela apresentações finais da turnê: "Estou devastada"

Tamanho do Texto: +A -A

Os fãs já sabiam, logo que Adele deu início à turnê mundial do disco '25', que, provavelmente, essa seria a última de sua carreira. O que ninguém esperava era que a diva precisasse cancelar os shows finais, que aconteceriam no último final de semana no estádio de Wembley, em Londres. O motivo? Um problema nas cordas vocais. "Por recomendação médica, eu simplesmente não conseguiria me apresentar", escreveu ela em desabafo nas redes sociais. "Dizer que meu coração está partido seria pouco", lamentou a cantora, de 29 anos.

O anúncio aconteceu logo após apresentações icônicas na quarta e na quinta-feira (28 e 29 de junho), também em Wembley, para um público de 100 mil pessoas - ambas com ingressos esgotados. Segundo ela, as maiores e melhores apresentações de toda a sua carreira. "As últimas duas noites em Wembley foram os maiores e melhores shows da minha vida. Mas lutei vocalmente nas duas noites. Tive de me esforçar muito mais do que o normal.Fui ver meu médico e o fato é que estou com as cordas vocais danificadas”, explicou a vencedora de 15 prêmios Grammy.

Adele cancela últimos shows de sua turnê

De acordo com o jornal britânico "The Sun", Adele e sua equipe estão com medo de que o dano nas cordas vocais seja permanente e ela não consiga mais cantar. Vale lembrar que, em 2011, a britânica precisou reaprender a cantar depois de uma hemorragia na garganta. Na ocasião, ela cancelou uma lista de shows nos Estados Unidos e passou por uma cirurgia.

Veja a carta de Adele na íntegra:

“Eu não sei nem por onde começar. Os dois últimos shows em Wembley foram os maiores e melhores da minha vida. Estava muito feliz de voltar pra casa com a responsabilidade de fazer aquilo que eu jamais pensei que conseguiria. No entanto, eu sofri com a minha voz nas duas noites. Eu tive que forçar muito além do que estou acostumada, tive que limpar a garganta toda hora, principalmente no show de ontem. Fui ao meu médico essa noite, porque a minha voz não saia por nada, e descobri que eu machuquei minhas cordas vocais. E por aconselhamento médico eu não poderei fazer os shows do fim de semana. Dizer que estou com o coração partido seria pouco. Já tomei todos os remédios possíveis para minha voz. Até considerei fazer ao menos o show de sábado, mas eu provavelmente não conseguiria fazê-lo até o fim, e eu simplesmente não posso desabar na frente de vocês e abandonar o palco. Eu estou tão desesperada para fazer os shows que cogitei dublar apenas para estar junto com vocês, mas eu nunca fiz isso e não conseguiria. Não seria eu ali no palco. Me perdoem. Eu estou muito sentida em desapontar vocês. Me desculpem pelas noites que vocês passariam com as pessoas que amam e pelas memórias que criariam. Me desculpem pelo tempo e dinheiro que vocês gastaram organizando suas viagens. Vocês sabem que essa decisão não é fácil. Eu fiz 121 shows e só faltavam 2! E dois shows gigantes! Quem em sã consciência cancela dois shows no Estádio de Wembley. Não completar essa etapa da minha carreira está me atormentando e eu queria muito não estar escrevendo essa carta. Eu mudei minha vida drasticamente de todas as formas possíveis para garantir que eu sobreviveria a essa turnê que comecei no ano passado. Eu não estou conseguindo aceitar que não irei terminá-la. É como se toda minha carreira tivesse acontecido para que eu fizesse esses últimos 4 shows. Estou escrevendo isso no exato momento em que tomei essa decisão, então não tenho todas as informações sobre tudo agora, mas é claro que todo dinheiro será ressarcido se os shows não forem remarcados. Maiores informações serão divulgadas nos próximos dias. Me desculpem. Estou arrasada. Me perdoem. Eu amo vocês. Eu sinto muito mesmo. Por favor me perdoem.”