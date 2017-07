The Doors processa Kendall e Kylie Jenner. Vem entender!

Tamanho do Texto: +A -A

As irmãs Kendall e Kylie Jenner se envolveram em uma polêmica. Isso porque os novos produtos que elas colocaram à venda não agradaram muita gente. Explicamos: as caçulas da família Kardashian disponibilizaram uma edição limitada de camisetas vintage de bandas e artistas icônicos. Até aí tudo certo, né? Só que elas quiseram personalizar as peças e imprimiram, por cima de capas de álbuns clássicos, fotos delas mesmas.

Claro que, assim como todos os produtos da família, as camisetas começaram a vender superbem (apesar de custarem 125 dólares), mas alguns fãs começaram a criticar a ideia. Kendall, então, publicou uma carta assinada por ela e pela irmã em que dizia: "As imagens não foram bem pensadas e nos desculpamos profundamente a qualquer pessoa que se chateou e/ou se ofendeu, especialmente às famílias dos artistas. Somos grandes fãs de suas músicas e não foi nossa intenção desrespeitar esses ícones culturais. As camisas e todas as imagens foram removidas. Usaremos isso como oportunidade de aprender com nossos erros e, novamente, pedimos desculpas".

Uma das polêmicas camisetas das irmãs Jenner

Imediatamente as peças foram removidas do site e as duas se desculparam com os artistas, entre eles Ozzy Osbourne, Pink Floyd e Tupac.

Aparentemente isso não foi suficiente para acalmar o grupo "The Doors", que resolveu processá-las, de acordo com o site TMZ. Segundo a publicação, a banda ficou tão irritada que seus advogados enviaram uma carta à Kylie e Kendall dizendo que uma camiseta com uma foto de Jim Morrison coberta por uma selfie de Kendall inflige direitos autorais. Vale lembrar que a peça também traz o logotipo do grupo. Apesar de as peças não estarem mais disponíveis, o "The Doors" alegou que "o dano já havia sido feito" e, portanto, vão buscar uma ação judicial.