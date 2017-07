Na internet, Sabrina Sato discute a relação com Leda Nagle, sua sogra

Tamanho do Texto: +A -A

Parece que a clássica briga de sogra e nora está mais do que ultrapassada. Pelo menos no que depender de Sabrina Sato e Leda Nagle. Em seu canal no Youtube, a japa mais querida do Brasil entrevistou a mãe de seu namorado, o ator Duda Nagle, e as duas discutiram a relação de forma humorada. Leda, que ficou conhecida por apresentar o programa "Sem censura", da TV Brasil, durante nada menos do que 20 anos, começou entregando a nora. "Acho que o Duda quer casar com você. Você quer casar com ele? Mas aí, o casar, significa os dois cederem um pouco", disse a jornalista. "Sogra é uma palavra difícil, pesada. Mas e se a sua for a Leda Nagle?", brincou Sabrina.

Em seguida, as duas citaram coisas que acreditam que a outra precisa melhorar. "Sua agenda é sempre uma surpresa para você mesma. Ela nunca sabe, sempre tem que perguntar para o Rony. Ela não presta a menor atenção", entregou Leda, que foi além: "Ela fala muito rápido, tão rápido que tem vezes que eu não consigo entender. É uma metralhadora", reclamou, aos risos. A japa não deixou por menos: "Você fala bastante, ela fala mais do que eu. Por isso ela diz que não presto atenção nela, porque acha que estou interrompendo".

Leda Nagle e Sabrina Sato

Sabrina também acusou a sogra de sempre saber de tudo. "Você é muito sabida. Sabe até demais. Você está o tempo todo conectada a tudo. Nada que contar pra você será novo", reclamou ela. Pensa que acabou? A apresentadora ainda disse que Leda mima demais Duda. "Acho que mima bastante, cuida demais, se preocupa demais com o filho", disse. "Eu entendo, porque é o único e o melhor do mundo", ponderou.

Depois disso, a japa aproveitou para entrevistar a jornalista, que confidenciou que, caso não tivesse dado certo na profissão, teria sido advogada. Leda ainda elegeu o México como sua viagem preferida.

Ao final da entrevista, Leda brincou sobre a situação de ela e Sabrina ficarem dando conselhos sobre relação de nora e sogra aos seguidores. “Para você ver como o mundo está mudado, ou perdido”, declarou, entre risos.

