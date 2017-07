Jay-Z assume que traiu Beyoncé: "Eu costumava conquistar"

Tamanho do Texto: +A -A

Depois dos gêmeos, o novo filho de Jay-Z chega ao mundo. Explicamos: é que o rapper lançou seu novo álbum nessa sexta-feira, 30. Entitulado "4:44", o projeto traz letras ainda mais pessoais. Entre elas, uma possível resposta ao álbum "Lemonade", de Beyoncé, lançado em 2016 e com faixas como "é melhor ele ligar para Becky do cabelo bom" - que os fãs acreditam ter sido um recado da diva ao marido por ter se envolvido com outra mulher.

Pois bem, em resposta, Jay-Z mencionou a tal Becky na faixa "Family feud" - que conta até com a participação da esposa. Na letra, ele diz valorizar a família depois de um caso extraconjugal e pede para que a suposta amante o deixe em paz. "Sim, eu ferraria com tudo se você me deixasse. Me deixe em paz, Becky. Um homem que não se importa com sua família não pode ser rico", canta.

Jay-Z assume ter traído a esposa

Já em "Kill Jay-Z", outra faixa do novo álbum, o rapper diz que o nascimento da filha Blue Ivy, de 5 anos, fez com que ele percebesse seus erros. Ele fala sobre ter se tornado um homem melhor "porque Blue merece". Na mesma música, ele ainda menciona Kanye West, seu (ex?) amigo. "Você largou a escola, você perdeu seus princípios, sei que as pessoas te apunhalaram pelas costas e eu me sinto mal também, mas essa atitude 'foda-se todo mundo' não é natural", diz. Na faixa, o rapper vai além e lamenta não reconhecer mais o velho amigo, a quem se refere como "insano".

Na faixa que dá título ao disco, "4:44", Jay-Z novamente pede desculpas à esposa: "Eu costumava conquistar, foi preciso nascer minha filha, ver por meio dos olhos de uma mulher. Foi preciso que esses gêmeos naturais para que eu acreditasse em milagres. Levei muito tempo para essa fazer música. Eu não mereço você", canta ele, que vai além. "Por que é bom um ménage-à-trois quando você tem uma alma gêmea?".

Vale lembrar que o casal vem mantendo segredo sobre o nascimento dos gêmeos, já confirmado pelo pai da cantora no Twitter.