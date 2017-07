Ary Fontoura é assaltado no Rio: "A situação é caótica na cidade"

Tamanho do Texto: +A -A

O ator Ary Fontoura, de 84 anos, foi assaltado na madrugada dessa sexta-feira, 30, no Rio de Janeiro. De acordo com a colunista Cleo Guimarães, ele e um amigo ficaram sob a mira de oito homens fortemente armardos na Avenida das Américas, zona oeste da cidade. Os dois estavam voltando de uma festa e seguiam para o bairro do Recreio. "Eles estavam de carro e nos fecharam na entrada de um viaduto pouco depois de uma da manhã", contou o ator, que detalhou o pânico - principalmente depois de ter sido reconhecido. "Foi horrível, mas eu disse que não era eu, que eu era parecido com o Ary Fontoura mas não era ele. Acho que ele acreditou, porque senão poderia ter sido até pior".

De acordo com Ary, os bandidos o trataram com deboche e levaram todos seus pertences, inclusive o carro. "Eles eram sádicos. Foi uma brutalidade, uma covardia. A situação no Rio é caótica, não tem ninguém para nos proteger. Depois de tudo, fomos à delegacia. Estava vazia, escura, com só um policial que parecia assustado e com medo de alguém passar atirando, metralhar tudo, porque isso agora parece que virou moda", lamentou o ator, que foi além: "Tiram seu celular, suas joias, seu carro. O que a gente já vai fazer? O melhor é não reagir. Enfim, até que as coisas melhorem. Isso é o que eu tenho aconselhado às pessoas. Esperem que as coisas mudem por aqui e que os políticos sem-vergonha e que todas as pessoas encarregadas a colocar a cidade no lugar façam alguma coisa", disse. “De que adianta a cidade ser linda se você não pode sair de casa, tem que ficar enclausurado?”

Em tempo, Ary interpreta o ex-presidente Lula no filme sobre a Operação Lava-Jato.