Netflix atende fãs e "Sense8" ganha episódio final

Tamanho do Texto: +A -A

Os fãs tem poder! Foram muitas reclamações, xingamentos no twitter e até protesto com pegação coletiva e, finalmente, a Netflix ouviu os apelos e vai produzir um episódio final da série "Sense8", cancelada em junho, ao final da segunda temporada. A descontinuidade gerou revolta, já que a história ficaria sem final, mas, agora, parece que tudo mudou.

Em uma carta emocionada, a diretora Lana Wachowski, criadora de "Sense8" ao lado de sua irmã, Lilly, anunciou nesta quinta-feira (29) que a história ganhará um especial de duas horas. O episódio final deve ser lançado no Netflix em 2018. "De forma improvável, inesperada, seu amor trouxe Sense8 de volta à vida. (Eu poderia beijar cada um de vocês!)", disse.

Sense8 ganhará episódio final

Na série, um grupo de oito pessoas descobre que possui uma conexão sobrenatural que os permite acessar memórias e habilidades uns dos outros. Poder que faz com que sejam perseguidos por uma organização secreta. A trama se tornou favorita do público LGBT por tratar de questões envolvendo descoberta da identidade e da sexualidade, mas enfrentava problemas de audiência. Os oito papéis principais da série são interpretados por Toby Onwumere (que substituiu Aml Ameen no início da segunda temporada), Doona Bae, Jamie Clayton, Tina Desai, Tuppence Middleton, Max Riemelt, Miguel Ángel Silvestre e Brian J. Smith.

Leia abaixo, na íntegra, a carta da diretora:

"Cara família Sense8, queria escrever essa carta faz tempo. A sensação de amor e luto que veio com o cancelamento de Sense8 foi tão intensa que nem fui capaz de abrir meu próprio e-mail. Confesso que caí numa depressão. Nunca trabalhei tão duro ou coloquei tanto de mim mesma num projeto como em Sense8 e esse cancelamento me consumiu. Senti a decepção da minha incrível equipe. Senti a tristeza dos atores que se esforçaram tanto, sempre tentando encontrar o Sol entre as nuvens. Mas, principalmente, senti os corações partidos de fãs (eu queria ser uma cluster e compartilhar com vocês alguns desses belos momentos, abraços, lágrimas e risos, assim como as humildes conversas que tive com as pessoas que conectaram com esse show. Não há grupo de fãs igual). Amigos me perguntaram se tinha algo que eu poderia fazer. E a verdade é que não. Sozinha, não tinha nada. Mas, assim como nossos personagens descobriram que não estavam sozinhos, eu aprendi não sou só eu. Eu somos nós. As cartas apaixonadas, as campanhas, a voz coletiva que lutou por esse show ultrapassou qualquer expectativa. Nesse mundo, é fácil acreditar que você não pode fazer a diferença. Que quando um governo ou instituição toma certa decisão, é algo irrevogável, que o amor é sempre menos importante. Mas esse é um presente dos fãs que carregarei para sempre no meu coração: algumas coisas são irreversíveis, mas isso nem sempre é verdade. Contra as probabilidades, seu amor trouxe Sense8 de volta a vida! (Eu poderia beijar cada um de vocês!)

É meu prazer (e da Netflix também, acredite, eles amam o show, mas os números sempre foram desafiadores) anunciar que havera um especial de duas horas em 2018. Após isso... Se essa experiência me ensinou algo, é que você nunca sabe.

A carta oficial da diretora da série

Obrigada a todos.

Agora, vamos descobrir o que acontece com Wolfgang".