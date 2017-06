Mariana Goldfarb abre o jogo sobre namoro com Cauã Reymond

Tamanho do Texto: +A -A

Namorada de um dos maiores galãs da televisão brasileira, Mariana Goldfarb abriu o jogo sobre seu namoro com Cauã Reymond em entrevista à blogueira Gabriela Pugliesi. "Eu vejo o Cauã como o Cauã. Acho que as pessoas têm que aprender que ele é tudo isso - muito bom ator, profissional, excelente pai, tenho uma lista de qualidades dele -, só que, cara, ele é meu namorado, ponto", disse ela, que já foi até pedida em casamento virtualmente pelo amado e, atualmente, mora junto com ele. "A gente malha junto, faz tudo junto, a gente não tem vontade de ficar separado".

Apesar de ser fácil separar, Mariana confessou que nem sempre gosta do assédio de algumas fãs: "O que me incomoda só é a falta de educação. Eu tenho ciúmes dele, muito. Evito procurar coisa, não digo isso de mexer no celular. Mas ver uma cena dele com alguém. É foda, mas eu vejo", confessou.

Cauã e Mariana já moram juntos

A modelo foi além: "Se eu amo esse homem, ele quer fazer isso da vida dele (ser ator), ele tem um trabalho maneiro, eu vou ter que me acostumar. Vai ter que entrar na minha cabeça. Quero vê-lo brilhar cada vez mais", explicou ela que, desde que assumiu o namoro com o galã, em meados de 2016, tem sido alvo de críticas e comparações com Grazi Massafera, ex do ator. "Apago e bloqueio tudo, sempre. Hoje em dia não (sofro). Minha mãe sofre, meu pai então... isso é doído para minha família, para mim menos. Eu estou aprendendo", contou. Mas será que algo a tira do sério? "Quando tem algo assim de corpo, eu fico doida...", confessou.