Exclusivo! Nando Reis fala sobre nova turnê "Jardim-pomar"

Nando Reis levará sua banda “Os Infernais” para uma nova turnê por todo o Brasil. Baseado no seu disco de inéditas, o "Jardim-pomar" chega em solo capixaba nesse final de semana, dia 1, e promete muita música boa. "Jardim Pomar é parte de um verso de 'Concórdia', e que coincidentemente, é uma expressão ou termo que eu encontrei em repetidas páginas do livro 'A Idade do Serrote', do Murilo Mendes. Não tive dúvidas, escolhi como palavra-chave para batizar o disco. Até mesmo porque 'Pomar' é o nome da música que eu cantei na primeira vez que sui num palco, em 79, num festival com a minha primeira banda, 'Os Camarões'. E eu ganhei o Festival", explicou Nando, com exclusividade à coluna.

Falando em tanta inspiração, de onde ela surge na hora de compôr? "Basicamente eu componho pra mim. Tenho que saber das minhas próprias exigências. Cada vez que eu sento para compor é uma relação profissional, que atende às demandas e que eu quero que alcance um resultado original. O processo de composição é quase sempre o mesmo: olhar para tudo o que me cerca, viver o que posso e deixar acontecer. Para esse disco eu recolhi o que fiz de mais interessante no período de 2012 até 2016, que foi meu último disco de inéditas, o que combinou melhor para ser costurado como repertório do disco", contou o ruivo, que gravou parte do CD em Seattle. O que será que muda no processo? "Tudo o que está ao redor, todo o contexto, as pessoas presentes no momento de uma gravação, tudo acaba contribuindo, influenciando. Gosto de ir pra Seattle porque gosto de trabalhar com Jack Endino, em seu estúdio. A relação com ele é de mútua admiração. Eu gosto de ver a minha vida de outra perspectiva. Como também gosto de gravar ‘em casa’, em São Paulo, para ter a perspectiva inversa. Eu tenho uma relação forte com a música americana, adoro viajar e por isso gostei muito de gravar fora do Brasil. Seattle é uma cidade magnífica e foi ótimo gravar lá".

Nando Reis se prepara para "Jardim-Pomar"

Além das novas canções, a turnê vem recheada de clássicos como "All Star", "Relicário" e outras. "Além disso, preparamos duas ações muito especiais. Em todos os shows estamos distribuindo sementes de plantas nativas de cada bioma do país. Isso tem tudo a ver com o nome do disco e com a minha preocupação com o meio-ambiente. Quero criar a consciência ambiental e alertar para a importância de se preservar e plantar. A segunda ação tem sido o lançamento dos discos ao vivo durante a turnê. Estou lançando um álbum por show, para que os fãs possam acompanhar cada apresentação da turnê. Cada show será lançado nas plataformas digitais, alguns dias após a realização", adiantou para a coluna.

Que a turnê tem todos os ingredientes para o sucesso, não temos dúvidas, mas, além disso, Nando Reis tem um outro projeto tão especial quanto! O "Trinca de Ases" - apresentações que reunirão ele, Gal Costa e Gilberto Gil. "ainda estamos montando o repertório, mas sabemos que terá músicas dos três, tem coisa inédita sendo feita também, um pouco de tudo. A turnê será em agosto e estou muito feliz em poder cantar ao lado de dois artistas tão importantes para mim. Estou encantado, a minha formação, não só como músico, mas como indivíduo, tem muito da influência deles dois", derreteu-se. Mal podemos esperar!

Gilberto Gil, Gal Costa e Nando Reis vão se apresentar juntos

