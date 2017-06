Anitta fala sobre carreira internacional: "Melhor fase"

Tamanho do Texto: +A -A

Anitta está com tudo. E sabe disso. Durante um evento em São Paulo, a cantora comentou que está vivendo o melhor momento profissional. "Com certeza estou na melhor fase. A cada dia e a cada ano, essa fase se supera. Graças a Deus. A minha carreira tem sido só uma crescente", disse ela, que, só esse ano, gravou com nomes internacionais como Maluma, Diplo e Iggy Azalea e é dona do hit internacional "Paradinha". "Lá fora está começando ainda. Quando fui lançar Paradinha no México, as pessoas conheciam meu nome, mas nada tão grande como aqui no Brasil. É um recomeço. Sou pequena lá fora e estou começando a acontecer", sintetizou ela, que sente uma pressão dos fãs brasileiros a respeito do sucesso fora. "As pessoas têm uma expectativa muito grande no Brasil, diferente de mim. Tento manter na minha cabeça que sou pequena mesmo e tenho que aos poucos ir crescendo, assim como fiz aqui".

Anitta fez sucesso internacional com o hit "Paradinha"

Mas se depender das estratégias da poderosa, a carreira tem tudo para vingar. "Não tenho um agente lá. Tenho uma agência, mas não tem a ver com divulgação e parceria. Tem a ver com venda e booking. Fiz as estratégias sozinha até 'Paradinha'. Daí, encontrei uma equipe que gosto muito e me identifiquei. Estamos iniciando um trabalho agora. Mas isso começou depois de 'Paradinha'. Até 'Paradinha' fui eu sozinha", ressaltou.

E sobre os boatos de que estaria fazendo uma parceria com Justin Bieber? "Eu penso e quero, mas nem saiu da minha cabeça ainda. Me surpreendi muito com essas notícias. Não sei de onde saíram", disse.