Tiroteio interrompe gravação de série

Os atores, figurantes e equipe de "Os dias eram assim", minissérie da TV Globo, passaram por um susto na tarde dessa terça-feira, 27, em Deodoro, Zona Oeste do Rio. É que disparos de tiros de fuzil entre policiais e criminosos da região foram ouvidos por lá e logo a correria entre os mais de 100 figurantes começou. De acordo com o colunista Leo Dias, Gabriel Leone, um dos protagonistas da história, estava por lá e, em entrevista à colunista Patrícia Kogut, do jornal 'O Globo', falou sobre o susto: "Estávamos no meio de uma cena quando ouvi o barulho de um tiro muito próximo. A reação natural foi abaixar atrás de um carro. Foi um susto".

Gabriel Leone em cena de "Os dias eram assim"

A TV Globo divulgou uma nota explicando o ocorrido. "Nesta terça-feira, dia 27, as gravações de "Os Dias Eram Assim", que acontecia na Vila Militar de Deodoro, tiveram que ser interrompidas por causa de uma perseguição policial que atravessou o mesmo terreno onde o set havia sido montado. Atores, equipe técnica, figuração e direção foram retirados do local em segurança".