Restaurante do Royal Tulip São Conrado apresenta novo menu

Tamanho do Texto: +A -A

O restaurante do hotel Royal Tulip Rio São Conrado apresentou oficialmente o seu novo menu em um jantar somente para convidados. Os sortudos puderam degustar de uma refeição no espaço Terraço 222, com direito a uma seleção gastronômica com produtos deliciosos a preços acessíveis aos seus clientes. A vista de tirar o fôlego fica a cargo da natureza presente na praia de São Conrado e na Pedra da Gávea, e contrasta perfeitamente com a decoração local, que segue o estilo industrial. A empresa apostou em cardápio contemporâneo voltado para ingredientes frescos focados nos produtos locais, principalmente do Norte.

Os convidados foram recebidos com uma cesta de pães artesanais, produzidos na cozinha do restaurante. Para completar, o couvert é acompanhado por um azeite perfumado e manteigas aromáticas. Tudo isso direto da cozinha aberta do restaurante, integrada ao salão.

Novo menu do Terraço 222 no Royal Tulip

Direto da serra de Teresópolis, o novo restaurante do hotel apresenta uma seleção de queijos especiais servidos com geleia de figo e harmonizados com licor de jenipapo. Logo após a degustação dos queijos, o palmito pupunha assado na manteiga de garrafa, picles de maxixe, aiòli e wasabi com gengibre puderam ser degustados e chamaram bastante atenção dos presentes.

Os pratos quentes foram divididos entre o mar e a terra. Entre as opções, cherne grelhado com arroz negro, espiral de legumes, banana confeitada e farofa de castanha do Pará ou carré de cordeiro grelhado com crosta de alfavaca, arroz com suave aroma de pequi e aspargos na manteiga, que mostrou a mudança das notas e do tanino e a evolução do sabor do cordeiro muito bem temperado e combinado com o toque de pequi, trazendo mais uma vez a marca regional para os pratos.

Os amantes do doce se deliciaram com um tiramisù um pouco diferenciado: a sobremesa foi inspirada em frutas amazônicas, como o cupuaçu.