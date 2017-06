Giovanna Ewbank abre as portas de seu quarto com Gagliasso

Tamanho do Texto: +A -A

Depois de diversos pedidos dos seus fãs e seguidores do canal GIOH, no Youtube, Giovanna Ewbank resolveu mostrar um pouquinho mais da sua intimidade na internet. A atriz e apresentadora, que frequentemente grava vídeos onde aparece com um convidado em cima da cama, em seu apartamento no Rio de Janeiro, fez um tour pelo cômodo onde dorme com o marido, Bruno Gagliasso. No vídeo, ela mostra objetos pessoais como sua coleção de ursinhos de pelúcia de vários cantos do mundo e fotos da infância e adolescência."Para quem dizia que eu não tinha peito, olha aqui eu tinha. Olha os peitos que eu tinha. Só que com o tempo eu fui emagrecendo e aí... diminui. Aí eu resolvi colocar", contou.

Em outra imagem ela aparece ainda pequena de bandana nos cabelos - acessório muito usado pela pequena Titi, de quatro anos. "Às vezes eu coloco bandana e saio com a Titi e falam: 'Giovanna imitando Titi'. Não, gente, eu já usava quando eu era pequena, tá vendo? E aí eu passei isso para a minha filha, que ama uma bandana", explicou.

Giovanna foi além e dividiu um pouquinho da intimidade de Bruno também. Ela, inclusive, mostrou os livros que o marido está lendo, dentre eles o título "Para educar crianças feministas". "Ele está sempre pensando na Titi", entregou. “Do lado do Bruno tem essa imagem de Nossa Senhora de Fátima, que acabei de trazer lá de Portugal. Bruno tem mania com caveira, então tem uma do lado dele. Tem também fotos do Bruno com a Titi. Que lindos, meu Deus”, derreteu-se.

Em certo momento, Gio deixou escapar um defeito no local. "Nós não mostramos as imperfeições nos vídeos, deixamos o cenário sempre lindo, mas temos uma rachadura", contou, aos risos, explicando que o problema veio de uma infiltração. "Bruno vai me matar. Amor, desculpa! Ele vai ficar p*** porque ele é muito certinho com a decoração, arquitetura", disse.